Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber
Kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı.
Önceki gün bir televiyon programına katılan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kuliste fenalaşmasının ardından bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı.
Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.
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