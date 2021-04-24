Mustafa uçaktan indi, golünü attı, Galatasaray'ı uçurdu!
Sabah uçakla Antalya'ya gelen Mustafa, 2. yarıda oyuna girip golünü attı. Mustafa'nın bir şutu da direkten döndü.
Galatasaray'ı galibiyetene taşıyan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed golünü eşine armağan etti.
Geçen hafta başı koronavirüse yakalanan ve karantina sürecinin bittiği dün testleri negatife dönen genç yıldız, kenini iyi hissedince özel uçakla sabah Antalya'ya geldi.
Maça yedek başlayan Mustafa, 2. yarıda oyuna girip golünü attı. Mustafa'nın bir şutu da direkten döndü.
HAKEME TEPKİ
MHK'nın güç gösterisi yaparak üst üste Galatasaray'ın maçlarına atadığı hakem Mete Kalkavan'a Sarı-Kırmızılı camia Şener ile Podolski arasındaki pozisyon nedeniyle tepki gösterdi.
Şener'in yaptığı faul sonrası Alman futbolcu bir sonraki pozisyonda Galatasaraylı sağ bekin dizine tekme attı. Ancak hakem pozisyonu sarı kartla cezalandırdı. Galatasaray Kaptanı Muslera başta olmak üzere pozisyonda VAR'a gidilmesini istedi, ancak VAR'dan uyarı gelmediği için Kalkavan a pozisyonu sarı kartla değerlendirdi. Podolski ikinci yarıda ikinci sarıdan kırmızı gördü ve Türkiye'de ilk kez oyun dışı kaldı.
150. MAÇ
Galatasaraylı Donk, Süper Lig'de 150. kez forma giydi. Hollanda'dan Kasımpaşa'ya gelen Donk, oradan da Galatasaray'a transfer olmuştu.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencisi derse girmezse ücreti kesilecek
- Küçük çocuğun kimliği deşifre edildi
- Thodex'in kurucusuna operasyon
- Koronavirüsü atlatanlara kötü haber
- Denktaş'a yakın isimden TRT'deki diziye tepki
- Üçüncü kişi yeğeni çıktı
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- 'Çok sağlam' dediği kişi, bakın kim çıktı?
- İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?
- 'Camdaki Kız' etkisi... Show TV'nin dizisinden final