'Müstehcen' ilan edilen 'Kalp çarpıntısı' kitabının konusu ne?

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararıyla; İngiliz yazar Alice Oseman'ın 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabı "çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu" gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurul kararında "Kurulumuzca 'Kalp Çarpıntısı cilt-1; cilt-2' isimli kitabın Re'sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'KALP ÇARPINTISI' KİTABININ KONUSU NE?

Kitap, Charlie ve Nick adında iki gencin tanışmasını, dost olmasını ve daha sonra aralarında başlayan aşkı konu ediniyor.

Kitabın konusu şöyle anlatılıyor:

"Charlie ve Nick, aynı okula gitseler de daha önce hiç karşılaşmamışlardı… Bir gün aynı sırada oturmaya başlayıncaya kadar. Daha ilk hafta bitmeden ayrılmaz ikili olmuşlardı. Fakat Charlie, hiç şansı olmadığını bilmesine rağmen Nick’e çok fena tutulmuştu.

Nick Charlie’nin eşcinsel olduğunu biliyordu, Charlie ise Nick’in öyle olmadığından adı gibi emindi. Yine de bunun aralarına girmesine asla izin vermeyeceklerdi. Fakat Nick arkadaşları, ailesi ve en önemlisi de kendisi hakkında çok önemli şeyler keşfederken aşk hemen yanı başlarındaydı. Her ikisi de hislerini sorgulamaya başlarken, aşkın onlara bir sürprizi vardı. "

NETFLIX'TE DİZİ OLACAK

Alice Oseman'ın aynı adlı web çizgi romanından ve grafik romanından uyarlanan Heartstopper (Kalp Çarpıntısı), yakında Netflix'te dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

Netflix'in Çocuk ve Aile İçeriğinden Sorumlu Direktörü Alexi Wheeler, Heartstopper (Kalp Çarpıntısı) dizisini şöyle yorumluyor:

"Heartstopper 2016'da bir internet çizgi romanı olarak yayınlanmaya başladı. Bunun gibi muhteşem bir çalışmanın kısa sürede geniş ve sadık bir hayran kitlesi kazanması ise hiç şaşırtıcı değil. Benzersiz bir tarzla işlenmiş, sevimlilik ile aşkın çağdaş ve etkileyici bir olay örgüsüyle iç içe geçtiği bu güzel çizgi roman, kendini okutuyor. Baş karakterlerimiz Charlie ve Nick, okulda tanışarak arkadaş oluyor ve aralarında adım adım romantik bir ilişki gelişiyor. Duygusal gerilim çarpıcı bir şekilde betimlenmiş. Hikâye boyunca onların sevincini ve gerilimini birebir yaşadım. Projeyi geliştirmeye başladığımızda son derece net bir vizyona sahip olan Alice'in bölümleri kendisinin uyarlamasının ve yazmasının mantıklı olduğuna hep birlikte karar verdik. Bu yaklaşım meyvesini de verdi. Sipariş verdiğimiz 8 bölümün mevcut hayranların beklentilerini karşılayacağına ve bunun yanı sıra yeni bir izleyici kitlesi de kazanacağına güvenimiz tam.

Bu, anlatılmayı hak eden bir hikâye. Heartstopper'a ilişkin hissiyatım, kariyerimde üzerinde çalıştığım her şeyin ötesinde, bu hikâyeyi mutlaka hayata geçirmemiz gerektiği doğrultusundaydı. Heartstopper'ın yönetmen koltuğunda Alice'in yanı sıra beğenilen yönetmen Euros Lyn de var. See-Saw Films'den inanılmaz bir ekip de yapımda yer alıyor. Bu dünyayı hayata geçirmek için mümkün olan en iyi ekibe sahip olduğumuzu söyleyebilirim.

Charlie ve Nick'in hikâyesine destek olmaktan büyük gurur duyuyorum. İçeriklerimizde tüm gençlerin kendilerinin temsil edildiğini görmesini son derece önemsiyoruz. Yaşları veya kimlikleri ne olursa olsun birçok kişinin bu cüretkâr ve neşeli dizide kendilerini bulacaklarını umuyoruz."