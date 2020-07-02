Müştemilat Kumpanya’nın yaz konserleri başlıyor

02 Temmuz 2020 Perşembe, 12:12

“Senin için sanat” sloganıyla müzikal faaliyetlerini sürdüren Müştemilat Kumpanya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla bu yaz sahillerde müzikseverlere seslenecek.

“Müştemilat Kumpanya”, Temmuz ve Ağustos aylarında 9 ilçede 10 ayrı noktada “Sahilde Tango” konserleri verecek.

Konser serisi 4 Temmuz Cuma akşamı 20.30’da Urla’da başlayacak ve 5 Temmuz’da Eski Foça Beş Kapılar Kalesi, 7 Temmuz’da Karaburun Cumhuriyet Meydanı, 9 Temmuz’da Çeşme Meydanı 10 Temmuz’da Seferihisar Sığacık Kalesi, 3 Ağustos’ta Özdere Meydanı, 5 Ağustos’ta Yeni Foça Belediye Sosyal Tesisleri, 6 Ağustos’ta Urla Kum Denizi, 11 Ağustos’ta Selçuk Pamucak Sahili ve 12 Ağustos’ta Mordoğan Cumhuriyet Meydanı’ndaki dinletilerle sürecek.