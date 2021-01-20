“Müşteri odaklı ve veriye dayalı gelecek sunan markalar kazanacak”

20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:54

Ödeme platformu ininal, Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin ‘2021'de Ödemeler Sektörünü Neler Bekliyor’ etkinliğine katıldı. Şirketin Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gülben Yağcı etkinlikte yaptığı konuşmada, “2020’de toplam işlem hacmimiz yüzde 85, online oyun harcamalarımız da yüzde 100 büyüdü. Online oyun alanındaki büyümeyi yüzde 85 artış ile e-ticaret harcamaları takip etti. 2012’de yola ön ödemeli kart olarak çıkmıştık. 2021’de ise kullanıcıların, bütün finansal ihtiyaçlarını karşılayabileceği dijital bir platforma dönüşüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni ürünler ve özellikler de tam olarak bunu destekleyen, kullanıcılarımızın bütün finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen ürün ve hizmetler olacak” dedi.

Hesap ürünleri ve kullanıcılarına sundukları avantajları genişlettiklerini dile getiren Yağcı, “Çok yakın zamanda dolar ve Euro hesap ürünlerini ve kullanıcılarımıza sunduğumuz avantajlar dünyasını genişlettiğimiz sadakat platformunu hayata geçireceğiz. Yakın bir zamanda FAST ve kolay adresleme hayata geçti. Biz bu konuda öngörülü davrandık ve bizim gibi bir fintech olan, Birleşik Ödeme ile iş birliği yaparak Eylül ayında 7 gün 24 saat para transferini hayata geçirdik. Bununla beraber cep telefonuna para gönderme özelliğini de kısa süre içinde hayata geçireceğiz. Bunun yanında mikro kredi, hisse alım ve satım, altın, finansal yönetimi ve yurt dışı para transferi gibi yeni yöntem ve özellikler 2021’de uygulamaya alacağımız yeni ürün ve hizmetlerimiz arasında yer alacak” diye konuştu.

Pandemi ile başlayan yeni dönemin alışkanlıklarda ve dünyaya bakış açılarında yarattığı etkinin çok daha uzun süreceğini belirten Yağcı, “Hepimiz bütün işlemlerimizi güvenli alanlar olan evlerimizden yapmaya çok alıştık. Mobil uygulamalar hayatımızda eskiden olduğundan daha fazla yer kaplamaya başladı ve bu böyle devam edecek. Hangi sektör olursa müşteriye pürüzsüz bir deneyim sunan her marka öne çıkacak. Kullanıcıların ihtiyaçları ürün ve hizmet tasarımında hiç bu kadar etkili olmamıştı. Kullanıcılar kurumları inovasyona iter hale geldi. İnovasyonun tanımı da değişti. Artık inovasyonu, teknolojiyi kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi kullanıcı deneyimiyle karşılayacak şekilde için kullanmak olarak tanımlayabiliriz. Kullanıcı istekleri çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Yeni dönemde şirketler kullanıcı isteklerini belirleme ve cevap verme noktasında sıkıntılar yaşayabilir. Kullanıcı ihtiyaçlarına en hızlı ve pozitif şekilde cevap veren şirketler kendilerini ileriye taşıyacak. Tüketici alışkanlıkları 3-5 yıl içerisinde de aynı şekilde değişmeye ve gelişmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Müşterilerin geri bildirimlerini dikkate aldıklarını söyleyen Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşteri deneyimi yaptığımız her şeyin kalbinde yer alıyor. Bu yüzden de mobil uygulamamızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Çağrı merkezi yönetiminde sorun çözme süremizi çok kısa sürelere indirdik. Şikayetvar.com’daki müşteri deneyim endeksini bizim için önemli bir veri olarak takip ediyoruz ve sürekli geliştiriyoruz. Bu konuda kendi alanımızda en hızlı dönüş yapan üçüncü şirketiz ve bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2021 bizim için büyüme ve dönüşüm yılı olacak” dedi.

“KULLANICILAR KENDİ VERİLERİNİN GERÇEK SAHİBİ OLACAK”

Finans sektörüne yönelik öngörülerini de anlatan Yağcı, “Regülasyon tarafında açık bankacılık ve dijital yöntemlerle kullanıcıların tanınmasına olanak sağlayacak adımların atılmasıyla birlikte, finans sektöründe hareketli bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz. Regülasyon sektörün demokratikleşmesine katkı sağlayacak. Bugün baktığımızda büyük şirketlerin sahip olduğu en büyük güç kullanıcı verisi. Ama artık kullanıcılar kendi verilerinin gerçek sahibi olacak. Kendi verisini kendi seçeceği kurumla paylaşıp, kendisine en iyi deneyimi sunan yerle çalışma konusunda çok daha özgür olacak” şeklinde konuştu.

Finans sektöründe artık tek alternatifin bankalar olmadığının altını çizen Yağcı, “ininal gibi fintech’ler API platformlarını yıllardır aktif olarak kullanıyorlar ve buna hazırlar. Veriye dayalı gelecek dediğimizde de bu hem son kullanıcıların hem de şirketlerin hayatında önemli değişikliklerin olacağını gösteriyor. Şirketler için verinin makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri ile daha etkin yönetimi, verinin güvenliği ve gizliliği konuları önem kazanacak. Şirketlerin varlıklarının büyüklüğü sahip oldukları kullanıcı verisi ve bu verinin kalitesi ile ölçülecek. Dijitale olan yönelimin artması insanların sisteme güvenmesine bağlı” diyerek kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğe yönelik çalışmaların şirketler tarafından artırılacağını söyledi.

“DİJİTAL CÜZDAN KULLANIMI ARTACAK”

Türkiye’de piyasaya girecek yeni dijital cüzdan uygulamaları ile kullanımların artacağını belirten Yağcı, “Akıllı telefon ve internet penetrasyonu, kullanıcı davranışlarındaki değişimler, regülasyon, mobil ödeme alabilen POS terminalleri gibi etkenlerle dünyanın hemen her yerinde dijital cüzdanların kullanımları artıyor. Dijital cüzdan kullanan kullanıcıların üçte ikisi Asya Pasifik bölgesinde bulunuyor. Türkiye’de henüz yapım aşamasında olan pek çok cüzdan bulunuyor. Bu yıl bu cüzdanların hayata geçmesiyle rekabetin artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla rekabetle beraber kullanıcıya sunulan deneyimin de çok daha iyi bir seviyeye taşınacağını düşünerek kullanımın artacağını öngörüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.