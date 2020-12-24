Mutasyona uğrayan koronavirüs Singapur’da da görüldü

24 Aralık 2020 Perşembe, 16:55

İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs türüne Singapur’da da rastlandı. Singapurlu yetkililer tarafından, ülkede mutasyonu taşıyan ilk vakaların tespit edildiği açıklandı. Karantinaya alınan 11 kişinin, Avrupa seyahatinden döndükleri belirtildi. Söz konusu kişilerin tedavilerine başlandığı açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Singapur Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 11 kişi haricinde koronavirüsün yeni versiyonunun ülke içerisinde henüz tespit edilmediğini belirtti. Singapur’dan yetkililer tarafından, ilk vakanın bir kadın hasta olduğu ve 6 Aralık tarihinde İngiltere’den Singapur’a geldiği belirtildi. Test sonucunun 8 Aralık’ta pozitif sonuçlanan vakanın temaslı olduğu kişilerdeyse virüse rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: VOA