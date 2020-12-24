Mutasyona uğrayan koronavirüs Singapur’da da görüldü

Singapurlu yetkililer tarafından, mutasyona uğrayan koronavirüsün 11 kişide tespit edildi açıklandı. Yapılan açıklamada, bu kişiler dışında virüsün görülmediği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 16:55
Mutasyona uğrayan koronavirüs Singapur’da da görüldü
Abone Ol google-news

İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs türüne Singapur’da da rastlandı. Singapurlu yetkililer tarafından, ülkede mutasyonu taşıyan ilk vakaların tespit edildiği açıklandı. Karantinaya alınan 11 kişinin, Avrupa seyahatinden döndükleri belirtildi. Söz konusu kişilerin tedavilerine başlandığı açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Singapur Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 11 kişi haricinde koronavirüsün yeni versiyonunun ülke içerisinde henüz tespit edilmediğini belirtti. Singapur’dan yetkililer tarafından, ilk vakanın bir kadın hasta olduğu ve 6 Aralık tarihinde İngiltere’den Singapur’a geldiği belirtildi.  Test sonucunun 8 Aralık’ta pozitif sonuçlanan vakanın temaslı olduğu kişilerdeyse virüse rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: VOA


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler