Mutasyonlu koronavirüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı
Bilim insanları İngiltere’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 60’dan fazla ülkede görülen B117 varyantıyla enfekte olanlarda en yaygın görülen semptomları açıkladı. Araştırmacılar, koronavirüsün orijinal versiyonundan daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu düşünülen mutasyonun, Covid-19 semptomlarının sıklığını artırdığını keşfetti.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 60’dan fazla ülkeye yayılan B117 varyantı ile enfekte olanlarda sıklıkla görülen semptomlar ortaya konuldu. Çalışmada, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının mutant virüsle enfekte olanlarda daha yaygın görüldüğü açıklandı.
TAT VE KOKU KAYBI SIKLIĞI DAHA AZ
İngiltere'deki 6 bin kişilik rastgele bir örneklemden alınan pozitif testlere dayanan sonuçlarda, aynı zamanda tat ve koku kaybının virüsün yeni formuna sahip olanları etkileme olasılığının daha düşük olduğu görüldü.
"DAHA BULAŞICI VE ÖLÜMCÜL"
Bilim insanları daha önce yapılan çalışmalarla ilk olarak Kent şehrinde tespit edilen B117 varyantının virüsün orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Türkiye de dahil olmak üzere 60’dan daha fazla ülkeye uluşan mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Ancak, konuya ilişkin araştırmalar sürüyor. Öte yandan, biri Güney Afrika'dan diğeri Brezilya'dan olmak üzere diğer iki mutasyonda B117’den daha düşük seviyelerde dünyada yayılıyor.
ONS tarafından yapılan analizde Kasım ile Ocak ayları arasında hem mutasyonlu virüs, hem de eski varyant ile enfekte olan insanların pozitif test etmeden bir hafta önceden yaşadığı semptomlar araştırıldı.
Araştırmanın sonuçları ise şu şekilde;
Yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların;
yüzde 35’i öksürük,
yüzde 32'si yorgunluk,
yüzde 25'i kas ağrısı,
yüzde 21,8'si boğaz ağrısı,
yüzde 16’sı tat kaybı,
yüzde 15’i koku kaybı bildirdi.
Eski varyantla enfekte olan 2 bin 500 kişilik bir gruptaki hastaların ise;
yüzde 28'i öksürük,
yüzde 29'u yorgunluk,
yüzde 21'i kas ağrısı,
yüzde 19'u boğaz ağrısı
yüzde 18’i tat ve koku kaybından muzdarip olduğunu açıkladı.
Bununla birlikte, her iki grupta da baş ağrısı, nefes darlığı, ishal ve kusma seviyelerinde fark yoktu.
MUTANT VİRÜS DAHA YÜKSEK VİRAL YÜKE NEDEN OLUYOR
Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Profesör Lawrence Young, virüsün yeni varyantında orijinal Wuhan virüsüne kıyasla 23 değişiklik olduğunu söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Young, "Virüsün farklı bölümlerindeki bu değişikliklerden bazıları vücudun bağışıklık tepkisini ve enfeksiyonla ilişkili semptomların sıklığını etkileyebilir. Yeni varyasyonla enfekte olanların daha fazla virüs ürettiğini biliyoruz. Bu durum daha fazla öksürük, kas ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: NTV
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Kılıçdaroğlu'ndan SGK çağrısı
Video Haberler
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
- Esnafın kan ağladığı videoyu Akşener paylaştı
- Prof. Dr. Özlü 'maske' hakkındaki o iddiaya yanıt verdi
- Samsun'da sanayi sitesinde yangın
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
- Antalya'da dev dalgalarla selfie
- CHP'li Özel'den Soylu ve Çelik'e çok sert sözler!
- Fatih Erbakan’dan 'üçüncü ittifak' sinyali
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Kılıçdaroğlu'ndan SGK çağrısı