Müteahhit, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, müteahhit Özkan S. (50), ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.
Olay, saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Üç Kuyular Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit Özkan S.'den haber alamayan yakınları, evinin yakınındaki orman alanda arama çalışması başlattı.
Özkan S.'yi ağaçta asılı halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkan S.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Özkan S.'nin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti