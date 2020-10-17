Müteahhitler 4 milyar dolarlık alacakları için masaya oturacak
Türkiye ile Libya hükümeti arasında imzalanan mutabakat zaptında ilk 90 gün başladı. Ateşkesin kalıcı olması ve mevcut ihtilafların çözülmesi halinde müteahhitler pazarda kalmak istiyor.
Libya, Türk müteahhitlerinin gözlerini yurtdışına açtıkları ilk pazar. Bugün dünyanın birçok ülkesinde inşaat yapan Türk müteahhitleri, dünyaya ilk kez 1972’de Libya’dan açıldı.
Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya (STFA) ile atılan ilk adım yıllar içinde 20 milyar dolarlık bir iş potansiyeli yarattı. Libya riskli bir pazar olmasına rağmen her zaman Türk şirketlerinin radarında olan bir ülke oldu.
Libya, 1.5 trilyon metreküplük doğalgazı, yaklaşık 50 milyar varil petrol rezervi bulunan önemli bir petrol üreticisi. Nüfusu 6.5 milyon. Sağlıktan eğitime her türlü yatırıma ihtiyaç duyan ülke, uzun yıllar Locerbie faciası nedeni ile ambargo altındaydı. 2003’te dönemin başkanı Muammer Kaddafi’nin özür dilemesi sonrası Batı ile yeni bir dönem başladı.
Türk yatırımları da işte o dönem yoğunlaştı. O günlerde sadece müteahhitler değil Rixos’tan Koton’a birçok marka bu ülkede yerini almıştı. Ancak 2011’de Kaddafi rejiminin yıkılmasıyla yatırımlar tamamen durdu.
Bu sürede imzalanan ve 19 milyar doları bulan sözleşmelerden yaklaşık 4 milyar dolar tutarındaki alacak, uzun yıllardır çözüm bekliyordu. Sağlık, enerji ve petrol alanlarında yarım kalan ve tasfiye olmayı bekleyen işler için görüşmeler bir süredir devam ediyordu.
YENİ PROJELER MASADA
Heyetler arası görüşmelerin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi, 13 Ağustos 2020’de mutabakat zaptını imzalamıştı.
İşte bu mutabakat zaptı ile ilgili önemli bir adım atıldı. Bunu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından dün açıkladı. Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya’da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının 24 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.
Pekcan, kılavuz adım olarak nitelediği karar için “Türk firmaları, Libyalı işveren idarelerle görüşmelere başlayarak, tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya’nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu kararın hayırlı olmasını diliyorum” yorumunu yaptı. l Ekonomi Servisi
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- TÜGVA’nın okullardaki faaliyetleri durduruldu
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- TÜGVA’nın okullardaki faaliyetleri durduruldu
- Covid-19 aşısı için tarih verdi