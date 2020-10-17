Müteahhitler 4 milyar dolarlık alacakları için masaya oturacak

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Libya, Türk müteahhitlerinin gözlerini yurtdışına açtıkları ilk pazar. Bugün dünyanın birçok ülkesinde inşaat yapan Türk müteahhitleri, dünyaya ilk kez 1972’de Libya’dan açıldı.

Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya (STFA) ile atılan ilk adım yıllar içinde 20 milyar dolarlık bir iş potansiyeli yarattı. Libya riskli bir pazar olmasına rağmen her zaman Türk şirketlerinin radarında olan bir ülke oldu.

Libya, 1.5 trilyon metreküplük doğalgazı, yaklaşık 50 milyar varil petrol rezervi bulunan önemli bir petrol üreticisi. Nüfusu 6.5 milyon. Sağlıktan eğitime her türlü yatırıma ihtiyaç duyan ülke, uzun yıllar Locerbie faciası nedeni ile ambargo altındaydı. 2003’te dönemin başkanı Muammer Kaddafi’nin özür dilemesi sonrası Batı ile yeni bir dönem başladı.

Türk yatırımları da işte o dönem yoğunlaştı. O günlerde sadece müteahhitler değil Rixos’tan Koton’a birçok marka bu ülkede yerini almıştı. Ancak 2011’de Kaddafi rejiminin yıkılmasıyla yatırımlar tamamen durdu.

Bu sürede imzalanan ve 19 milyar doları bulan sözleşmelerden yaklaşık 4 milyar dolar tutarındaki alacak, uzun yıllardır çözüm bekliyordu. Sağlık, enerji ve petrol alanlarında yarım kalan ve tasfiye olmayı bekleyen işler için görüşmeler bir süredir devam ediyordu.

YENİ PROJELER MASADA

Heyetler arası görüşmelerin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi, 13 Ağustos 2020’de mutabakat zaptını imzalamıştı.

İşte bu mutabakat zaptı ile ilgili önemli bir adım atıldı. Bunu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından dün açıkladı. Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya’da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının 24 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Pekcan, kılavuz adım olarak nitelediği karar için “Türk firmaları, Libyalı işveren idarelerle görüşmelere başlayarak, tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya’nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu kararın hayırlı olmasını diliyorum” yorumunu yaptı. l Ekonomi Servisi