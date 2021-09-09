Müteahhitler inşaatları 24 Eylül'e kadar durdurdu
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı.
Müteahhitler, bugünden itibaren 15 gün süreyle iş bıraktı. İş bırakma eylemi 24 Eylül tarihine kadar sürecek.
onuyla ilgili İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada çimento sektöründe fahiş zamlar uygulandığını, bununla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını ancak bir sonuç elde edilemediğinden bahsedildi. Açıklamada “Türkiye İnşaat sektöründe kullanılan birçok malzemeye enflasyon ve döviz artışı üzerinde zamlar yapılmış, özellikle çimento sektöründe fahiş oranlara varan zamların yapılması, müteahhitlik sektörü ve kamu adına artık kabul edilemez seviyeye ulaşmıştır. İnşaat sektörünün karşı karşıya kaldığı fahiş fiyat artışlarını; başta Ticaret Bakanımız ve diğer ilgili bakanlarımıza defaten aktardık, maalesef fiyatlara yansıyan olumlu bir netice alamadık. Özellikle çimento fiyatlarında yaşanan tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar, bardağı taşıran son damla olmuştur. İnşaat sektörü olarak, son çare, en demokratik hakkımız olan “İş Bırakma ve Boykot” hakkımızı son zamanlarda ülkemizin yaşadığı doğal afetlerle mücadele ettiği günlerde baskı aracı olarak kullanmayı uygun bulmadık ve yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen sabrettik. Ancak, sosyal medya ve basın üzerinden mücadelemize devam ederek, özellikle çimento sektörünün fahiş zamları geri çekmesi yolunda verdiğimiz mücadeleye çimento sektörü yeni zamla karşılık vermiş, Türkiye inşaat sektörüne “İş Bırakma ve Boykot” dışında seçenek bırakmamıştır. Çimento sektörünün haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 Eylül tarihine kadar durduruyoruz” denildi.
FOTOĞRAF: NTV
Video Haberler
- CHP'nin 98. yılında dikkat çeken video
- Antalya'da trafikte skandal görüntü! Ceza yağdı
- Kova kova doldurmuşlardı! Bu kez umdukları olmadı
- Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- Kavcıoğlu'ndan 'kredi faizi' açıklaması
- İstanbul depremi için kritik açıklama
- WhatsApp'a veda eden telefonlar belli oldu
- 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bir ilk
- İnce hakkında hapis cezası
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı
- Sedat Peker'den 'İlber Ortaylı’lı paylaşım
- Aralarında eşim de vardı