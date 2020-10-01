“Mutlaka yeni kısıtlamalar getirilmeli”

01 Ekim 2020 Perşembe, 11:11

Sosyal mesefanin ve maske kullanımının bu süreçte önemli olduğunu yineleyen Eryiğit, “Herkes kendini koronavirüslü gibi düşünmeli. Etrafımızdaki çember çok daraldı. Enfeksiyonu bulaştırmamak için maske takması lazım. Hergün kendi çevremizden birden fazla kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuyoruz. Toplum içindeki enfeksiyon yayılımı çok hızlı ve yüksek. Dolayısıyla hepimiz enfekteymişiz gibi düşünmeliyiz. Maskenin bileklerde, kulakta kullanımının bir faydası olmadığı gibi halk sağlığını da riske atıyor. Yanlış uygulamalarla çok hızlı bulaşır. Maske takımını öneriyorum. Kendimizi ve ailemizi düşünmemiz şart. Öte yandan hijyene dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“GRİP MEVSİMİNE GİRİYORUZ”

İstanbul’da birinci dalga ikinci pikin daha yüksek ve daha sert hissedildiğini belirten Eryiğit, “Bunu hissetmemizin en önemli nedeni grip mevsimine giriyor olmamız. Bu aylardan sonra grip vakaları ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla toplumun büyük bir kesiminin grip aşısından yararlanması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Zatürre aşısının ise 65 yaş üstü ve kronik hastalara tavsiye ediyoruz. Bu ve benzeri enfeksiyonlara karşı korunmak için herkes kendi vücut direncini yükseltmek zorunda. Biz sahada sadece koronavirüsle karşı karşıya değiliz, bir çok hastalık var. Kendi savunma sistemimizi yükseltmek zorundayız. Doğru beslenmeye, düzenli uykuya, hareketli olmaya, bol sıvı tüketimine, temiz hava almaya ve vücut direncini arttıracak takviye gıdalara önem vermemiz lazım” dedi.

Nisan ayındaki çağrılarının ardından Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmaya başladıklarını belirten Eryiğit, “İletişim halindeyiz. Toplumsal bir probleme karşı hepimiz aynı bilinçle mücadelemize devam ediyoruz” diye konuştu.

İBB BÜNYESİNDE ÖNLEMLER ARTTIRILDI

İBB olarak yeni çalışmalar başlattıklarını anlatan Eryiğit, “Aşı ortaya çıkmadan koronavirüsten kurtulmanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. 2021’in Temmuz ayından önce aşı bulunsa bile yaygın kullanımın ve etkilerinin ortaya çıkmayacağını öngörerek minimum 8-9 aylık bir projeksiyonda bulunduk ve İBB’nin 85 bin personelinin dinamik olması adına ihtiyaçlarımızı belirledik. Temel ilkemiz şu; İBB dinamik olsun ki İstanbul’a faydası olsun. Kendi dezenfektanımızı üretmeye başladık. Önümüzdeki 8 ay boyunca kullanacağımız maske sayısını belirledik. 28 milyon maske tedariği oluşturduk. Siperlik, eldiven, tulum gibi sahada kullanılacak kişisel ekipmanlarımızı ayarladık. 65 yaş üstü çalışanları alanlardan uzaklaştırdık. Kademeli çalışma sistemine geçtik. Mesai saatlerini düzenledik. Sahada çalışanları seyreltiyoruz ve izolasyonu yaratmaya çalışıyoruz. Kendi yaşlı bakım merkezlerimizden tedbirleri arttırdık ziyaretçi kısıtlamalarına geçtik” ifadelerini kullandı.