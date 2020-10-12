Mutluluğun değilse de umudun resmi

12 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Abidin Dino denilince benim aklıma ilk gelen Nâzım Hikmet’in sözleridir: “Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?” Belki de Abidin Dino’nun acıları resmetmekten mutluluğun resmini yapma fırsatı bulamadığı için olabilir mi? Abidin Dino, Nâzım Hikmet’in en önemli eseri “Kuvayi Milliye” ve “Sesini Kaybeden Şehir” adlı eserlerini resimlemiştir. Karikatür ve desen çalışan sanatçı, bir ara sinemayla da ilgilenmiştir. Abidin Dino’nun karakalem desenleri bugünlerde Abdi İpekçi’de, yeni yerinde açılan Galeri Selvin’de gün ışığına çıkıyor. Küratör Selvin Gafuroğlu’nun büyük bir heyecanla hazırladığı sergide çok sevip saydığı sanatçının çoğu ilk kez sergilenen 80 deseni bulunuyor. Bunların öyküleri çok hüzünlü, çok can yakan. Yine de Gafuroğlu “Yaşadığı süre boyunca elinden sadece fırçası değil; kalemi de eksik olmayan, her tema işleyişinde, dolaysız bir şekilde yaşadıklarını resim yoluyla aktaran Dino, insanlığı yakından ilgilendiren yöresel ve evrensel felaketler ve acılar karşısında duyduğu tepkileri aktarmış. İçinde yaşadığımız sıkıntılı pandemi günlerinde hepimize umut olacağını düşündüğümüz için sergimize Kara İçinde Ak Bir Umut’’ ismini verdik” diyor.

1913 İstanbul doğumlu Abidin Dino’nun yaşamı Türkiye’den çok Paris’te geçti. Resim, karikatür, yazı ve sinema alanlarında çalıştı. Döneminin avantgard sanatçılarından biri olarak 93 yılında kaybetmemize rağmen günümüze kadar adı etkin olarak gündemde kalmış bir sanatçı. 30 Ekim’e kadar açık kalacak sergide hem Abidin Dino’nun desenlerini görebilir, hem de henüz gitmediyseniz Abdi İpekçi’nin Şişli Belediyesi tarafından yeniden düzenlenmiş meydanı ve caddesini gezebilirsiniz. Semtin marka değeri yüksek caddesinin yeniden dizayn edilmesinde buranın güzelleştirilmesi için çalışan derneğin de caddede bir sanat galerisinin olmasına çok önem verdiği biliniyor. Galeri pazar günleri dışında 11-19 arasında açık.