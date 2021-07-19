Müyesser Yıldız yazdı: Adil Öksüz'ün o gece Akıncı'daki en net görüntüsü mü?
15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden, halen firarda olan Adil Öksüz'le ilgili soru işaretlerine bir yenisi eklendi. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yakınlarında o zamanki adı Kazan'da gözaltına alınan ve ardından 'arsaya bakmaya geldim' savunmasıyla serbest bırakılan Öksüz'ün, darbenin merkezi olan Akıncı Üssü'nde çekilen kamera kayıtlarda görüntülerde yer aldığı belirtildi.
Gazeteci-yazar Müyesser Yıldız, kişisel blogunda yayımladığı yazısında, Akıncı Üssü'nde çekilen, ancak mahkemeye hepsi verilmeyen kamera kayıtlarını kaleme aldı.
Akıncı Üssü ana davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen görüntülerde, sadece sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Harun Biniş’e ait oldukları belirtilen, filo komutanlığı koridorundan birkaç saniyelik görüntülerin paylaşıldığını belirten Yıldız, verilen kararın ardından yazılan gerekçeli karardaki “Kamera saatinin gerçek zamandan 47 dakika geri olduğu bildirildiğinden, gerçek zamanların kamera saatine 47 dakika ilave edilerek hesap edilmesi gerekmektedir” ifadesine dikkat çekti.
KAYITLARI TEK TEK İNCELEDİ
15 Temmuz 20.55 ile 16 Temmuz 10.15 arası kayıtları inceleyen Yıldız, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Harun Biniş’in onlarca görüntüsüne ulaşıldığı halde, Adil Öksüz’ün de Akıncı’da görüntüsünün olduğunu belirterek, "Diğerleri ama özellikle de Adil Öksüz’e ait böylesine önemli bir görüntü, bugüne kadar kamuoyu ile neden paylaşılmadı? En azından bundan sonra paylaşılması düşünülüyor mu?!" ifadelerini kullandı.
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