Müyesser Yıldız’ın tahliyesine itiraz

Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın tahliyesine itiraz etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 21:51
Müyesser Yıldız’ın tahliyesine itiraz
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Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert, adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirterek, Müyesser Yıldız'ın tahliye kararına itiraz etti. Yıldız hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkartılmasını talep eden savcılık, talebinin kabul edilmesi halinde itirazının incelenmesi için dosyanın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.


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