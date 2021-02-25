Muzaffer İlhan Erdost, ölümünün birinci yılında unutulmadı

25 Şubat 2021 Perşembe, 16:25

Erdost’un ailesi, yakınları ve sevenleri, Erdost’u gömütü başında andı. Anmaya, Erdost’un kızı Suları Erdost, İlhan Erdost’un kızları Türküler Erdost ve Alaz Erdost, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) yöneticisi Oğuz Gemalmaz, fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer, şair Murat Koçak, şair Çetin Örgen, yazar Ayşe Kaygusuz Şimşek ve gazetemiz yazarı Işık Kansu katıldı. Türküler Erdost, yazar Ali Ekber Ataş’ın anmaya gönderdiği mesajı okudu. Ataş, mesajında, “Muzaffer İlhan Erdost, toplumcu yazın ve düşün dünyamızda marksist kültürü yaratmıştır. Deyimin tam karşılığı şu olsa gerek: Tek başına bir okul, ki yüreğimdeki akıldır Muzaffer Abi” ifadelerini kullandı. Türküler Erdost, Ataş’ın mesajının ardından Erdost için yazdığı “Canım amcam” şiirini, Alaz Erdost da Muzaffer İlhan Erdost’un yaşamını yitirmesinin hemen ardından kaleme aldığı yazıyı okudu.

‘Adı her santimetrekareye yazıldı’

Şair Mehmet Özer ise Kovid-19 sürecinde dışarı çıkmadığını belirterek, “Bugün buraya gelmeseydim kendimi yaşayan ölü diye hissederdim. Siz bilmezsiniz ama o bana kitap verdiğinde arasına para da koyardı. Üniversite öğrencisi olduğum yıllarda zaman zaman harçlık verirdi. Bana hissettirdiği babalık duygusuydu. Ne zaman ölür bir insan? Adı unutulduğunda ölür. Adı bizim kişisel hayatlarımızdan başlayarak bu toprağın her santimetrekaresine yazılmıştır. Bu da sonsuzluk dediğimiz insanlığın aradığı ölümsüzlük duygusudur” dedi. Özer de konuşmasının ardından Erdost için bir şiir okudu. Şair Murat Koçak da Erdost için bir şiir okuyarak, “Öz babamdan öteydi Muzaffer abi. Herkesin deli dediği adama o güvercin derdi. İyiki ömrümde olmuş” ifadelerini kullandı. Yazarımız Kansu da Erdost için ''Her alanda birçok insana rehberlik yaptı. Erdost, sonsuzluk yıldızımızdır'' ifadelerini kullandı.

Son sözü alan Erdost’un kızı Suları Erdost, babasının dolabına özenli bir şekilde konulmuş bir yazı bulduğunu söyleyerek, babasının kendi ölümüne ilişkin yazdığı yazıyı okudu:

“Sorarlarsa dersin ki Muzaffer için

Geldi yaptı

Yaptı bozdu

Bozdu yaptı

Kalktı gitti”



