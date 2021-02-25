Muzaffer İlhan Erdost, ölümünün birinci yılında unutulmadı
Sol Yayınları’nın kurucusu ve 12 Eylül darbesi sonrası Mamak Cezaevi’nde gözaltında dövülerek öldürülen Onur Yayınları’nın sahibi İlhan Erdost’un ağabeyi olan şair, yazar ve insan hakları savunucusu Muzaffer İlhan Erdost, ölümünün birinci yılında unutulmadı.
Erdost’un ailesi, yakınları ve sevenleri, Erdost’u gömütü başında andı. Anmaya, Erdost’un kızı Suları Erdost, İlhan Erdost’un kızları Türküler Erdost ve Alaz Erdost, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) yöneticisi Oğuz Gemalmaz, fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer, şair Murat Koçak, şair Çetin Örgen, yazar Ayşe Kaygusuz Şimşek ve gazetemiz yazarı Işık Kansu katıldı. Türküler Erdost, yazar Ali Ekber Ataş’ın anmaya gönderdiği mesajı okudu. Ataş, mesajında, “Muzaffer İlhan Erdost, toplumcu yazın ve düşün dünyamızda marksist kültürü yaratmıştır. Deyimin tam karşılığı şu olsa gerek: Tek başına bir okul, ki yüreğimdeki akıldır Muzaffer Abi” ifadelerini kullandı. Türküler Erdost, Ataş’ın mesajının ardından Erdost için yazdığı “Canım amcam” şiirini, Alaz Erdost da Muzaffer İlhan Erdost’un yaşamını yitirmesinin hemen ardından kaleme aldığı yazıyı okudu.
‘Adı her santimetrekareye yazıldı’
Şair Mehmet Özer ise Kovid-19 sürecinde dışarı çıkmadığını belirterek, “Bugün buraya gelmeseydim kendimi yaşayan ölü diye hissederdim. Siz bilmezsiniz ama o bana kitap verdiğinde arasına para da koyardı. Üniversite öğrencisi olduğum yıllarda zaman zaman harçlık verirdi. Bana hissettirdiği babalık duygusuydu. Ne zaman ölür bir insan? Adı unutulduğunda ölür. Adı bizim kişisel hayatlarımızdan başlayarak bu toprağın her santimetrekaresine yazılmıştır. Bu da sonsuzluk dediğimiz insanlığın aradığı ölümsüzlük duygusudur” dedi. Özer de konuşmasının ardından Erdost için bir şiir okudu. Şair Murat Koçak da Erdost için bir şiir okuyarak, “Öz babamdan öteydi Muzaffer abi. Herkesin deli dediği adama o güvercin derdi. İyiki ömrümde olmuş” ifadelerini kullandı. Yazarımız Kansu da Erdost için ''Her alanda birçok insana rehberlik yaptı. Erdost, sonsuzluk yıldızımızdır'' ifadelerini kullandı.
Son sözü alan Erdost’un kızı Suları Erdost, babasının dolabına özenli bir şekilde konulmuş bir yazı bulduğunu söyleyerek, babasının kendi ölümüne ilişkin yazdığı yazıyı okudu:
“Sorarlarsa dersin ki Muzaffer için
Geldi yaptı
Yaptı bozdu
Bozdu yaptı
Kalktı gitti”
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok