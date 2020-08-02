Müzede Sahne, ‘Adı Sanı, İsmi Cismi’ başlıklı Topyekûn Kadın temasıyla 7-15 Ağustos'ta SSM'de

02 Ağustos 2020 Pazar, 16:20

Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğini üstlendiği ve her yıl belli bir tema üzerinden gösteri sanatları alanındaki işlerden bir seçki sunan Müzede Sahne’nin bu yılki başlığı; özellikle pandemi döneminde daha da artarak şiddet gören, zorlanan, tehdit altında yaşayan ve hayatını kaybeden kadınların sesi olması amacıyla “Adı Sanı, İsmi Cismi’ başlığıyla topyekûn kadın olarak belirlendi. Bu yıl, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen tiyatro sektöründeki üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ile profesyonelleşmesini hedefleyen Tiyatro Kooperatifi’ni destekleyen Müzede Sahne’nin programı, salgının ağır etkilerini yaşayan sahne sanatlarıyla dayanışmanın önemine dikkat çekiyor.

‘KASVETLİ HAVAYI SANATIN IŞIĞIYLA AYDINLATALIM’



Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer; “Kültür sanat sektörü pandemi döneminde sadece ülkemizde değil, dünyada da en zorlu sınavlarından birini veriyor. Özellikle de pandeminin etkilerini halen en ağır şekilde yaşayan sahne sanatları... Yaşadığımız olağanüstü süreç bize birbirimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Sanat yönetmenimiz Emre Koyuncuoğu ile birlikte bu yıl Müzede Sahne’de kadınları odağına alan bir program oluşturduk. Bir hafta boyunca oyunlarla, panellerle, etkinliklerle kadını konuşacağız. Umuyorum ki bu derin toplumsal yaramıza tiyatro aracılığıyla da dikkat çekmeyi başaracağız. Kültür ve sanat, global ölçekte hayatı durma noktasına getiren dönemlerden çıkmak için her zaman iyi bir ilaç olmuştur. Oluşan kasvetli havanın sanatın ışığıyla aydınlanması dileğiyle tiyatro severleri müzemize bekliyoruz” dedi.



Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise; “Sabancı Vakfı olarak, bugüne kadar erken yaşta ve zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeler geliştiren sivil toplum kuruluşlarına verdiğimiz desteklerle kadınların güçlenmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunun yanında kültür sanatın gücünden faydalanarak toplumsal sorunlara dikkat çekmeye, bu sorunlar karşısındaki tutumları sorgulamaya ve toplumu sanatla dönüştürmeye de inanıyoruz. Bu doğrultuda Müzede Sahne’nin bu yıl kadını odağına alması, Türkiye’de maalesef artık kökleşmiş ve acilen çözülmesi gereken bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı sahne sanatları aracılığıyla gündeme getirilmesini son derece kıymetli buluyorum” dedi.



TİYATRO KOOPERATİFİ İLE DAYANIŞMA



Müzede Sahne’nin Sanat Yönetmeni Emre Koyuncuoğlu; “Dünyada sahne sanatçıları büyük bir kriz yaşarken Sakıp Sabancı Müzesi ve Sabancı Vakfı, kültür sektörünün üreticileri, destekçileri ve emekçileriyle birlikte bize mücadele etme ve değerlerimizi koruma adına bir araya gelme fırsatı sağladı. Bu yılki etkinliklerimizde ilk kez gerçekleşen bir birlikteliğe imza atacağız. Kovid 19 döneminde bir araya gelmiş 59 tiyatro topluluğunun temsilcisi olan Tiyatro Kooperatifi ile birlikte bir dayanışma örneği oluşturduk. Ayrıca Tiyatro Kooperatifi’nin #BizdeYerinAyrı kampanyasını da destekleyerek etkinliğimizde yer alamayan tiyatrolara da ulaşmayı amaçladık. Kadın kuruluşlarının bütün çabalarına rağmen toplumumuzda artan kadına yönelik şiddet, tecavüz, taciz vakaları, kadının kendi bedenine sahip çıkma mücadeleleri ve halen geçerli olan tüm haklarının yeniden sorgulanmaya başladığı bu dönemde biz de Müzede Sahne’yi kadın oyunlarına, kadın oyun yazarlarına ve bu alanda farkındalık üreten sivil toplum platformlarına ayırarak bir başka alanda daha dayanışma örneği göstermeyi amaçladık.” dedi.



'Şişman Güzeldir' - Füsun Demirel

PROGRAMIN DETAYLARI

7-15 Ağustos 2020 tarihlerinde açık havada gerçekleştirilecek Müzede Sahne’nin programında; Altıdan Sonra Tiyatro’dan Burak Çöllü’nün yazığı “Nihayet Makamı”, Mek’an Tiyatro’dan Şamil Yılmaz’ın yazıp yönettiği “Dansöz”, Tiyatro Hemhal’den Hakan Emre Ünal’ın yazıp yönettiği “Tırnak içinde Hizmetçiler”, Tiyatro 11’den Füsun Demirel’in çevirip yönettiği Dario Fo’nun ve Franca Rame’nin “Şişman Güzeldir”oyunu, Biteatral’den Aslı Erdoğan’ın bir hikayesinden yola çıkarak sahneye uyarlakları ve Ayşe Lebriz Berkem’in oynadığı “Bir Deli’nin Güncesi”, Atta Festival’in uluslararası prodüksiyonu olan çocuklara yönelik “Tavşan Aranıyor”, Tiyatro BeReZe’nin yine uluslararası bir prodüksiyonu olan“Fil”, Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun Franz Kafka’nın bir öyküsünden uyarladığı “Pireli Varyete”, İstanbul B.B. Şehir Tiyatroları’ndan Özgür Kaymak’ın yönetiminde Deniz Altun’un yazdığı “Gül’e Ağıt”ın oyunu okuması, Tiyatro Öteki Hayatlar’dan Can Utku’nun yazıp yönettiği “Karar”, Tatavla Sahne’den Metin Balay’ın yazıp yönettiği ve Eraslan Sağlam’ın oynadığı “İnadına İnsan”, Kadıköy Teatron’dan özgün kukla tasarımlarıyla yetişkinler için sahneledikleri “Altın Elma”, pandemi dönemine ait bir podcast işi olarak başlayan ve Müzede Sahne için yeniden ele alınarak özgün bir performans haline gelen Duygu Dalyanoğlu’nun “K’nın Sesi” ve BGST’den Sevilay Saral’ın yazdığı “Bir Kadın Uyanıyor”gösterileri yer alıyor.



'Bir Delinin Güncesi' - Ayşe Lebriz Berkem

Ayrıca; Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (Su-Gender) işbirliğinde panel ve söyleşi ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu, Okan Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme ve Destek Çalışmaları Komisyonu, Susma Bitsin, Mor Çatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yer alacağı paneller de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın Kovid 19 önlemleri doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecek etkinliğin biletleri sınırlı sayıda satışa çıkacaktır. Bazı oyunlar ise gösterimlere eş zamanlı çevrimiçinde de biletle izlenebilecektir.



Müzede Sahne etkinliğinin program ve bilet satışına https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr adresinden ulaşılabilir.





