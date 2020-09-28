Müzeyyen Boylu'nun katiline ağırlaştırılmış müebbet
Boşanma aşamasında olduğu Mesut Issı isimli erkek tarafından Diyarbakır'da öldürülen avukat Müzeyyen Boylu davasında karar açıklandı. Boylu'nun katili Issı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Evli olduğu avukat Müzeyyen Boylu’yu öldüren doktor Mesut Issı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.
Boylu'nun avukatı Aslı Pasinli, "Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Avukat Müzeyyen Boylu cinayetinde fail Mesut Issı hakettiği cezayı an itibariyle almıştır. Ağırlaştırılmış müebbet cezalandırıldı,haksız tahrik ve iyi hal indirimi ALMADI! Birliğimiz mücadelemiz iyi ki var !" diyerek kararı duyurdu.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde avukatlık yapan Müzeyyen Boylu Issı, boşanma aşamasında olduğu doktor eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs’ta öldürülmüştü.
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