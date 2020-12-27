Müzeyyen Şevkin: "Silinen 422 milyon liralık vergi borcu=181 bin 523 asgari ücretlinin maaşı”

27 Aralık 2020 Pazar, 08:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, iktidar partisinin, sivil toplum örgütlerine, derneklere, demokratik yaşama büyük bir darbe vurduğunu kaydetti.





Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ adı altında kabul edilen torba yasa kapsamında konuşan Dr. Şevkin, demokratik işleyişin yok sayıldığı Türkiye’de özgürlükten eser kalmadığını vurguladı.

“ÖZGÜR BASIN SUSTURULDU”

Özgür basının susturulup sivil toplum örgütlerinin baskılandığını, baroların parçalanmasının yetmediği gibi şimdi de derneklere el atıldığını dile getiren Dr. Şevkin, iktidara seslenerek, “Mağduriyetlerden beslenerek geldiğiniz iktidarda hiçbir farklı söylemin yeşermesine izin vermiyorsunuz” dedi.



Türkiye’nin 162 ülkenin bulunduğu ‘İnsani Özgürlük Endeksi'nde hukukun üstünlüğü, kişisel refah ve özgürlük parametrelerinde 119'uncu sırada, ‘Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 154'üncü sırada olduğunu hatırlatan Dr. Şevkin, “Türkiye, ekonomide ve özgürlükte ne yazık ki dipte. Ülkemizde yokluk, yoksulluk, işsizlik diz boyu; işçi, öğrenci, emekli ne yapacağını bilemez hâlde, iktidar ise milletin gözünü boyayarak pembe tablolar çiziyor” diye konuştu.

TEK DOSTLARI KATAR…

"Dış ülkelerle sıfır problem" deyip Ortadoğu'da liderliğe soyunan iktidarın bir çok ülkede ilişkileri büyükelçileri çekme noktasına getirdiğini ifade eden Dr. Şevkin, “Bir tek dostları kalmadı. Sahi onların bir dostu var; Katar…” ifadesini kullandı.

CEYHAN BELEDİYESİ'NE VE AİHM’YE DİKKAT ÇEKTİ…

60 bin atamasının yapılmadığını, binlerce mühendis, şehir plancısı, mimarın atanmadığını, iktidarın aşıyı halâ getiremediğini, işsizliği düşüremediğini, asgari ücreti insanlık onuruna yaraşır bir şekilde belirleyemediğini, öğrencilerin KYK sorununu çözemediğini ve emeklilikte yaşa takılanları sefalete mahkûm ettiğini belirten Dr. Şevkin, “Bereketli topraklardaki çiftçiyi açlığa ve üretimsizliğe mahkûm ettiler, traktörüne haciz koydular. Kadın cinayetlerine "dur" diyemediler. Seçilmiş olmaya vurgu yapıp, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp tutuklatarak itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ceyhan örneğinde yaşandığı gibi… Bazı belediyelere de kayyım atadılar. Hani nerede millî irade? Anayasa Mahkemesini tanımadınız, AİHM kararını takmıyorsunuz zaten. İşin aslı, siz hukuk tanımıyorsunuz” dedi.

422 MİLYON LİRA İLE NELER YAPILIR?



Asgari ücrete günlerdir yapılacak 3 kuruşluk zam için insanların âdeta süründürüldüğünü ancak şu günlerde televizyon reklamlarında kendini aklamaya çalışan bir müteahhidin tek kalemde 422 milyon liralık vergi borcunun silindiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, şunları söyledi: “Hasta garantili hastanelere, inmediğimiz havalimanlarına, geçmediğimiz yollara milyarlar aktardınız. Milyonlarca ağacı katlettiniz. Yaptığınız doğa talanını içeren, milyonlarca yılda oluşan madenleri tahrip ettiniz, yurt dışına yok pahasına sattınız. Affedilen 422 milyon lirayla 181 bin 523 asgari ücretlinin maaşını ödeyebilirdiniz. Sokakta yaşayan 70 bin insanın derdine derman olabilirdiniz. Pandemi döneminde evine ekmek götüremeyen binlerce insana destek olabilirdiniz. Ama umutsuzluğa yer yok; zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Dolayısıyla tek bir kişinin inisiyatifiyle hareket edip milyonlarca insanın kaderiyle oynanan bu düzen değişecek elbette. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz.”