Müziği kapat, kimseyi rahatsız etme!

23 Haziran 2021 Çarşamba, 11:22

AKP iktidarının müzik ile ilgili sınırlamayı 24:00’e çeken kararı tüm kesimlerce büyük tepki gördü.

Bu kararın izahı ne olabilir diye düşünmeye kalkmadan Cumhurbaşkanımız gerekçesini açıkladı:

“Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” dedi.

Yani kararın sebebi korona falan değildi.

Müzisyenlere ve müzik yapan mekânlara karşı iktidarın aldığı bu karar ideolojikti.

Zaten iktidara geldiklerinden itibaren bu ülkeye en büyük rahatsızlığı, insanlarımızın yaşam tarzına saldıran bu zihniyet vermiyor mu?

Yahu Atatürk bundan neredeyse 85 yıl evvel, 1937 senesinde ne demiş?

“Önderlerin görevi, yaşamı sevinç ve istekle karşılamak yönünde uluslarına yol göstermektir.”

Peki bu iktidarın yaptığı nedir?

Sizin iktidarınızla ünlenen toplumda bilinen adıyla 5’li çete diye söz edilen inşaat sahipleri var ya…

Başta bu şirketler olmak üzere inşaat izinleri meskun mahal olan yerlerde bile 24 saat.

Bu millet 24 saat çekiyor o inşaat gürültüsünü!

Buna ne diyeceksiniz?

Sorun gürültü de değil aslında!

Sorun belli de dile getirmek işinize gelmiyor.

Bakın ben söyleyeyim sorunu:

Pandemi döneminde içki satışı ideolojik nedenlerle anlamsızca kısıtlanmamış mıydı?

İşte kendisinden destek görmediği kesimlerin, onların yaşam tarzına ve temel özgürlüklerine dönük bir karardı bu.

Onlara göre bir insan eşiyle dostuyla herhangi bir mekana gidip müzik dinlerken 2-3 kadeh içemez, sohbet edemezdi.

O zaman ne gerek vardı bu mekanların kısıtlamalarının esnetilmesine.

Bir zamanlar demokratik hukuk toplumlarında en önemli güvence, kişilerin hak ve hürriyetleri ile bunların dokunulmazlığıydı.

Bireye, sahip olduğu ve kullandığı hak ve hürriyetlerinden dolayı dokunulamaz ve müdahale edilemezdi.

Hukuk düzeni; bireyin diğer bireylere ve kamu otoritesinin de yine bireylere hukuka uygunluk sebeplerinin özel istisnaları olmadıkça fiziki temasına, yaşam veya mal varlığı üzerinden tehdidine ve benzeri hukuka aykırı davranışlarla müdahalesine, keyfi hareketlerine izin vermez, aksine eylemlerde cezalandırılırdı.

Hepsi bir zamanlardı.

Şimdi?

Covid 19 bahanesiyle mekanların çalışması önleniyor, insanların özel yaşam alanları kısıtlanıyor bunun adı da “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” oluyordu.

Şimdi soruyorum sizlere?

O mekanlarda müzik eşliğinde iki kadeh içen mi sarhoş yoksa devletin kurucularına “İki ayyaş’ diyecek kadar, tek başına iktidar olmanın şımarıklığıyla burnunun ucunu göremeyen iktidar mı sarhoş?

Karar sizin.

Ama bildiğim tek gerçek elbet bugünlerinde geçeceğidir.

Bu devran hep böyle dönmeyecek!

Bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun, “Ben yaptım oldu” anlayışının da sonu gelecek.

Ne yazık ki size göre iki ayyaşın sarhoşken kurduğu bu ülkeyi sizler ayık halde yönetemiyorsunuz artık.

Bu nedenle milletimiz 2023 Seçimleri’nde yaşam tarzına bu kadar müdahale eden iktidara kırmızı kart gösterecek.

Ve o gün hepimiz kadehlerimizi ülkemizin mutluluğuna, huzuruna ve geleceğine kaldıracağız.

Kimsenin şüphesi olmasın!