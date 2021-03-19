19 Mart 2021 Cuma, 00:04

Sanat, toplumların değişim ve gelişim dinamiklerinin en güçlü öğelerinden biridir. Sanata, sanatçıya verilen değer, uygarlık seviyesinin de göstergesidir.

Çocuklara sanat kültürü kazandırabilmek için, onların, duygu ve düşünce evrenlerine seslenen sanatsal uyaranlarla buluşturulması gerekir.

Sanat kavramını teori ve pratikte anlatmanın en iyi yolu, çok boyutlu etkileşim olanaklarını bir arada kullanmaktır.

Deren Eladağ’ın müzik eğitimine yeni başlayacaklar için hazırladığı Müzik Nedir? adlı yapıtı, çocukları edebiyatın, dramanın, müziğin büyüsüne davet ediyor.

Disiplinlerarası çalışmayı önemseyen Eladağ, Ada, Mert, Bilge, Burak ile öğretmenleri Aydın Bey’in müzikal sınıfına davet ediyor okurunu.

Çağdaş eğitim sistemini uygulayan Aydın öğretmenle öğrencilerinin müzik sanatıyla ilgili sohbetine kulak kabartırken bedensel, devinişsel, duyuşsal ve bilişsel yapılarıyla müzik sanatını bir bütün olarak görüp tanıyoruz.

Müzik nedir; anahtar, solfej, bona nedir gibi temel müzik bilgisi sorularının yanıtlarını eğlenerek öğreniyoruz.

Bir müzikal metni olarak da değerlendirebileceğimiz kitabın müziklerini Youtube’dan QR koduyla dinleyebileceğimiz gibi, “spotify” uygulamasıyla da müziklere ulaşabiliyoruz. Parçaların sözleri de kitabın içinde yer alıyor.

Deren Eladağ, DEÜ Opera Anasanat Dalı’nı bitirdikten sonra yüksek lisans için yurtdışına gitmiş. Ulusal Genç Solistler, Siemens Opera gibi önemli yarışmalarda ödül kazanan, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından olan Deren Eladağ bu kitabın tohumlarını Almanya’da Hochschule für Musik Karlsruhe’de okurken atmış.

Orada, kendisinin de rol aldığı çocuk operalarının çocukların ve ailelerinin müziğe bakışında ne denli önemli rol oynadığını görüp deneyimlemiş.

Müzik eğitimcileri, aileler ve çocuklar için öykü tadında hazırlanan bu kitap, alanda yapılacak çalışmalar için esin kaynağı olacak, çocukların müzik ve sahne sanatlarını sevmesinde yeni bir yaklaşım yaratacak.

Müzik Nedir? / Deren Eladağ / Müzik Eğitimi Yayınları / 48 s. / 10+ / 2021.