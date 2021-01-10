‘Müzik sokaklara mutluluk getirsin’

10 Ocak 2021 Pazar, 02:00

O zamandan beri 16 üyeli grup, Balkan, Afrika, Ortadoğu, ve caz müziğinden ilham alarak dünyanın dört bir yanında konserler veriyor.

39 yaşındaki Dotan Yogev, Kudüs merkezli İsrailli bando Marsh Dondurma’yı, 2004 yılında sırt çantalı bir Türkiye gezisinin hemen ardından kurmuş. New York’ta kişisel bir müzik deneyiminden ilham alan Dotan, sokaklara müzik ve mutluluk getirmeyi amaçlamış. Dotan, “Bulabildiğim tüm üflemeli çalgılar ve davulcularla grubu bir sokak grubu olarak kurdum. Birkaç provadan sonra ilk gösterimizi Kudüs açık pazarında sebze ve baharat tezgahları arasında yaptık. Çalmaya başladığımızda olanlara hiçbirimizin hazır olduğunu sanmıyorum: İnsanlar dans etmeye başladı, bir sokak partisi başladı ve bir şekerci havaya şeker attı” diyor.

‘SIRT ÇANTASIYLA TÜRKİYE...’

Deyim yerindeyse bu renkli grubun kurucusu Dotan Yogev ile yeni çalışması ve müziği üzerine konuştuk.

- Öncelikle ben de herkes gibi grubun adının neden, “Maraş Dondurma” olduğunu merak ediyorum...

Kız arkadaşım (daha sonra eşim oldu) ve ben Türkiye’de 3 hafta boyunca sırt çantası ile geziyorduk. Hayatımızın en güzel zamanlarını yaşadık, Türkiye çok güzel ve her yerdeki insanlar bize çok nazik davrandılar. Likya parkurunda biraz Türkçe öğrenmeye çalıştık. Noga’yı (eşim) “Ekmek” olarak çağırmaya, o da bana “Dolmuş” olarak seslenmeye başlamıştı o dönem. (Bugün hâlâ cep telefonundaki adım dolmuş olarak kayıtlı). İsrail’e geri döndüğümüzde, Kudüs’te bando grubuma yeni başlamıştım ve bir isim arıyorduk. Maraş, bize bandoların yürüyen geleneğini hatırlattı, Türkçenin sesini çok sevdik ve kendimize Maraş Dondurma demeye başladık. Grup İsrail’de ünlendiğinde, İsrailli dinleyiciler için bunu telaffuz etmenin oldukça zor bir isim olduğunu anladık - neyse ki müziğimizi sevdiler... (gülüyor)

- Riff Cohen ile ortak düet nasıl gelişti?

Riff’in müziğini seviyoruz ve Ortadoğu seslerini ve groove’larını Batı müziğiyle birleştirmeye olan sevgimizi paylaşıyor, bu yüzden Riff’in bu şarkı için mükemmel bir şarkıcı olduğunu düşündük. Onu provamıza davet ettiğimizde hemen şarkının hissine kavuştu ve şarkıya nasıl yaklaşılacağı konusunda büyük bir sezgiye sahip olduğu açıktı.

‘ORTADOĞU BANDOSU’

- Müzik tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?

Balkan, Afrika, Ortadoğu, caz ve klezmer müziğinden ilham alıyoruz. Bestecilerimizin her birinin kendi tarzı ve tutkusu var ve her biri bizi farklı bir yola götürüyor, bizi biz yapan da bu. Başka grupları taklit ederek başladık ama bugün hiç şüphe yok ki tanınabilir sesimiz ve tarzımız var. Ortadoğu, şüphesiz en büyük etkimiz ve bir “Ortadoğu bandosu” olmaktan gurur duyuyoruz. İsrail’de bir Nubia şarkısı olan Sukkar’ı çalmak ve Türk izleyicisinin bundan çok keyif alması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Gerçekten mahallemizdeymişiz gibi hissettiriyor.