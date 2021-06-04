Müzik yapımcısı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı
Müzik yapımcısı, Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Saltık, Kartal Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Bodrum'da ailesiyle tatil yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hasan Saltık'ın ölümü, müzik dünyasını yasa boğmuştu. Çok sayıda isim, 57 yaşında hayatını kaybeden Saltık'ın ardından başsağlığı mesajı paylaşmıştı.
Saltık, bugün Kartal Cemevi'nde gerçekleşen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine katılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sanatçı Volkan Konak, Ali Rıza Binboğa ile oyuncu Olgun Şimşek, Şevval Sam ve Kenan İmirzalıoğlu gibi ünlü isimler katıldı.
Taziyeleri Saltık’ın eşi Nilüfer Saltık ve annesi Karanfil Saltık kabul etti. Kartal Cemevi'ne Hasan Saltık için “Kalan’lar seni çok özleyecek usta” yazan bir afiş asıldı.
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