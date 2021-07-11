Müzikolog Ömür Şenol'dan Sefarad müziği belgeseli
Belgesel yapımcısı ve müzikolog Ömür Şenol, Türkiye’de de izleri bulunan Sefarad Yahudilerinin müziklerine ilişkin belgesel hazırlayacak.
Belgesel çalışmasına Mart 2021’de başlayan Şenol, İstanbul ve İzmir dışında Amerika, Almanya, İspanya ve İsrail’de çalışma yapacak. Şenol projesinde sanatçılara, akademisyenlere, yazarlara yer vereceğini söyledi.
Önemli bir kültür hazinesini ortaya çıkarmayı planladığını söyleyen Şenol, “Kayıtlar sırasında bugüne kadar gün yüzüne çıkmayı bekleyen müziklere ve unsurlara ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.
Şenol, şu ana kadar İzzet Bana, Sara Pardo, Renan Koen, Siren Bora, Nina Varon, Linet Şaul ve Lori Şen gibi önde gelen sanatçı ve yazarlarla kayıt yaptığını anlattı.
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