Müzisyenlerden #MüziğeSesVer etkiletiyle ortak çağrı: Müzik sektörü bitiyor, sesimizi duyun!

17 Eylül 2020 Perşembe, 09:15

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kapatılan iş yerleri ve iptal edilen işler sebebiyle birçok iş kolu ekonomik olarak kötü etkilendi. Bunlardan biri de müzik sektörü oldu. İptal edilen konserleri sebebiyle zor zamanlar yaşayan müzisyenler, sosyal medyada #MüziğeSesVer etiketinde buluşarak ortak bir çağrıda bulundular.

Özgün Uğurlu, Aynur Aydın, Günel, Seçil Gür, Ceylan Ertem gibi yüzlerce müzisyen, "Müzik sektörünün kendi çabalarıyla ayağa kalkamayacağını ve destek beklediklerini vurgulayarak, lütfen sesimizi duyun" dedi.

İşte o açıklama:

"MÜZİK SADECE EĞLENCE DEĞİL, EL UZATIP CAN VERMEK"

Küresel bir salgın olan ve maalesef ülkemizde de görülmeye başlanan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri önce insan olarak, sonra da uzun yıllardır tökezleyerek ilerlemeye çalışan bir sektörün çalışanları olarak derin üzüntü ve büyük endişe ile izlemekteyiz. Tüm insanlık olarak, içinde bulunduğumuz durum son derece tedirgin edici boyutta. Bu salgının ülkemize bu kadar geç sirayet etmesinde, devletimizin gösterdiği iradeyi canı gönülden kutluyor ve destekliyoruz. Müzik sektörü çalışanları olarak, bu krizde elimizden gelen her türlü özveriyi gönülden yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. İnsan hayatının mevzu bahis olduğu bu sağlık krizinde, pek çok sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de derin ekonomik hasarlar oluşmakta. Uzun bir süredir ülkemizde yaşanan deprem, maden faciası, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan terör saldırıları olaylarında kepenk kapatan ilk sektör olarak müzik camiası, bu krizlerde ekonomik batağa saplanmış olmasına karşın elinden geleni yapmış; müziğin sadece eğlence olmadığını, insanların müzik ile bir araya gelip, birbirine el uzatıp can verdiğini göstermiştir.

Van depremi için pek çok organizatör, mekan, işletmeci ve müzisyen bir araya gelip yardım konseri yapmış ve Van'a bir okul hediye etmiştir. Şehitlerimizin haberi geldiğinde ilk önce mekanlar ve müzisyenler tepkilerini göstermiş, sahnelerini susturmuş, bir kısmı gelirlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlamıştır. Her dönemde yaşanan ekonomik kriz sonrasında hiçbir devlet kurumunun desteği olmadan, tamamen kendi imkanlarıyla tekrar ve tekrar ayağa kalkmıştır.

"1 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM SAĞLIYOR"

Müzisyenler, bağımsız yapım firmaları, bağımsız menajerlik firmaları, konser mekanları gibi başlıklar altında toplanabilecek müzik sektörü, garsonlardan güvenlik elemanlarına, komilerden sesçilere, kulis sorumlularından teknik ekibe, müzisyenlerden rodilere, aşçılardan temizlik elemanlarına, firmalardaki sekreterlerden asistanlara yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Devletin önemli gelir kaynaklarından olan bu sektörün 'SGK' ödemelerinden stopaja, KDV'den personel maaşlarına, mekan kiralarından seyahat sigortalarına kadar ciddi bir ödeme yükü vardır. Hali hazırda bir ekonomik darboğazda olan ve gelinen noktada tamamen şalteri indirme konumuna gelen sektörün, mevcut ekonomik hasardan kendi çabaları ile kurtulması imkansızdır. Müzik, eğlence sektörü ve sahne sanatçıları emekçileri kısaca Türk müzik sektörü çalışanları herkesi birliğe ve sesimizi duyurmaya davet ediyoruz.