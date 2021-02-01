Myanmar'da iktidar partisi, ordunun yönetime el koymasının ardından çağrıda bulundu
Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği çağrıda bulundu.
Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve sivil hükümet yetkililerini tutuklamasının ardından, iktidar partisi halka, darbeye karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.
Ang San Suu Çii'nin başkanlığını yaptığı Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, ordunun eyleminin gayrimeşru olduğu, anayasayı ve halkın iradesini yok saydığı belirtildi.
Açıklamada, halka, darbeye karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısı yapıldı.
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine ülke yönetimine bir yıllığına el koyduğunu duyurmuştu.
Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.
Ülkede ordu ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.
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