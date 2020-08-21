Nadir Nadi’yi özlemle andık

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Nadir Nadi’nin İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında dün gerçekleştirilen anmaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İstanbul Bölge Sorumlusu İlhan Gülek, ADD Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Ali Çavuş ve gazetemiz çalışanları katıldı.

Anmada konuşan Alev Coşkun, “Cumhuriyet gazetesi yüzyıllık bir geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve toplumsal hayatta çok önemli görevler üstlenmiştir. Onun kurucusu Yunus Nadi’dir. Ve Yunus Nadi’den sonra başyazarlığını Nadir Nadi yapmıştır. Nadir Nadi, gazeteyi yarım asır yönetti. İlhan Selçuk’un deyimiyle ‘kurumsallaştırdı’” dedi.

Coşkun, Nadir Nadi’nin Atatürk ilkelerine yürekten bağlı olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Milli Mücadele’nin en hareketli günlerinde Ankara’da babasının yayımlamakta olduğu Anadolu Yenigün gazetesinin içinde yetişti. Orada bir hanın bodrum katında matbaada 10 yaşındayken çalışmaya başladı. Nadir Nadi’nin arzu ettiği Cumhuriyet gazetesinin politikası aynen devam ediyor. Bugünkü Cumhuriyet Vakfı’nı ve Cumhuriyet gazetesini yöneten yazıişleri ekibi, onun ilkelerine, ideallerine ve onun düşünce sistemine uygun olarak gazeteyi çıkarmaya devam ediyor.”

ADD İstanbul Bölge Sorumlusu İlhan Gülek ise. “Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet gazetesi, Yunus Nadi ve Nadir Nadi’nin verdiği mücadeleyi devam ettirmektedir. Onların açtığı bu ışıklı yolda Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkmaktadır” diye konuştu.