‘Nadir’ ve güçlü süper kahramanlar

12 Mart 2021 Cuma, 03:36

Özel gücü tuza hükmetmek olan Kistik Fibrozis hastası Tuz Çocuk, üstün koku alma gücüyle tüm sorunların üstesinden gelen Sistinozis hastası Biber Kız ve gelecekten gelen teknolojiyle Duchenne Musküler Distrofi hastası Robot Çocuk, maceradan maceraya koşuyor. Üç farklı kahramanın bu hikâyeleri Nadir-X çizgi roman kitabında bir araya geldi.

Nadir hastalıklara dikkat çekmek için hazırlanan Nadir-X çizgi roman kitabının basın lansmanı dün yapıldı. Lansmanda GEN Kurumsal Marka Yöneticisi Bulutay Güneş, Nadir-X çizgi roman kitabının çizeri Erhan Candan, projenin danışmanı uzman psikolog ve pedagog Ebru Şen, KİFDER Başkanı İlknur Görgün, SİSTİNDER Başkanı Gülnur Gökmen, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Erol yer aldı. Lansmanın moderatörlüğünü ise Yekta Kopan yaptı. Buluşmada çocukların arasında yaşanan akran zorbalığına dikkat çekildi.

Altın Kitaplar Yayınevi etiketiyle yayımlanan kitap tüm kitapçılarda bulunabilecek. Alınan her kitapla Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sistinozis Hastaları Derneği, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği’ne bağış yapma imkânı olacak.

‘TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ’

Nadir kahramanlar ile nadir hastalıklı çocukların günlük hayatlarına ve tedavi süreçlerine mercek tutmak istediklerini ifade eden Ebru Şen, “Çevresinde veya sınıfında nadir hastalığa sahip arkadaşı olan bir çocuk, Nadir-X çizgi romanıyla arkadaşının yaşadığı durumu daha iyi kavrayacak ve onunla empati kuracaktır. Empati, karşımızdaki ile bağ kurmanın ilk adımıdır. Bağ kurduğumuz kişilerle de olumlu bir iletişim içine girerek iletişimimizi güçlendiririz” dedi.

Uzun zamandır çocuklarla çalıştığını ifade eden Nadir-X çizgi roman kitabı çizeri ve yazarı Erhan Candan, bu çalışmanın birçok açıdan türünün ilk örneği olduğunun altını çizdi.