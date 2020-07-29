Nadira Kadirova’yla ilgili soruyu yanlış yanıtlayan Soylu: Ne çok sordunuz

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Tanrıkulu, AKP’li Ünal’ın evinde çalışan Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle 7 Ekim 2019 tarihinde Meclis’e soru önergesi verdi. Oktay adına önergeyi yanıtlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 Mart 2020 tarihinde verdiği takipsizlik kararının aksine 15 Haziran 2020 tarihinde verdiği yanıtta soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Emniyet, yanıtta “Soru önergesinde bahsi geçen olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tahkikat devam etmektedir” dedi. Oysa savcılık, Nadira Kadirova soruşturmasına takipsizlik kararı vermişti.

YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ

Bakan Soylu imzasıyla verilen bu yanıta, 8 Temmuz tarihinde bir ek yanıt daha gönderildi. Soylu, bir önceki yanıtta yanlış bilgilendirme yapıldığını belirterek “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 Mart 2020 tarihinde ‘kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına’ dair karar verildiği ve kararın Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce kesinleştiği ve bu durumda sehven yanlış bilgi verildiği anlaşılmıştır. Bu hataya neden olan ilgililer hakkında gerekli tahkikat tarafımdan başlatılmış olup sorumlular hakkında gereği en kısa sürede yapılacaktır” denildi.

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Soylu imzasıyla verilen yanıtın devamında ise TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri olan yazılı soru önergesinin “anayasal bir hak” olarak düzenlendiği belirtilerek “Ancak sadece bir milletvekilinin yasama döneminin başlangıcından bugüne kadar Bakanlığıma 770 adet soru önergesi verdiği, toplamda ise 3 bin 80 adet soru önergesinin tarafıma tevcih edildiği ve 1746’sına cevap verildiği, soru önergelerinin cevaplanması için gerekli çalışmaların azami gayretle yürütülmekte olduğu hususlarını bilgilerinize arz ederim” denildi.