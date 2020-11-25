Nadira'nın ağabeyi: 'Kardeşimin yerine sevdiklerinizi koyun'

25 Kasım 2020 Çarşamba, 16:35

Özbekistanlı 23 yaşındaki Nadira Kadirova, hasta bakıcı olarak çalıştığı AKP'li Ünal'ın evinde 23 Eylül 2019'da ölü bulunmuştu. Kadirova, Ünal'ın ileri seviye MS hastası eşine bakıyordu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kadirova'nın ölümünü "silahla gerçekleştirilmiş bir intihar" olarak kayıtlara geçirmişti. Kadirova’nın arkadaşı Leyla Niyazova, ifadesinde, Nadira'nın kendisine "Şirin Ünal, yatak odama geldi, odanın kapısını kilitleyip bana sarıldı, buna tepki gösterdim" dediğini anlatmıştı.

"TÜM KADINLARIN HAKKINI ARAYACAK"

Nadira’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirov, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ANKA'ya konuştu.

Kadirov, "Nadira’nın raporunda kalbinin ana damarından vurulduğu çıktı" dedi. Kadirov, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hep yanımızda. İstanbul Sözleşmesi ve 6284'ün uygulanması için çalışıyorlar, bunların uygulanmasını çok isterim" diyerek, yaşamının sonuna dek ölen, öldürülen tüm kadınların hakkını arayacağını söyledi. Acılı ağabey Kadirov, "Şirin Ünal’ın yaptığını şeytan bile yapmaz, şeytan bile utanır" diyerek bir kez daha sitem etti.

Kadirov, "Şirin Ünal, milletvekilliğinin dokunulmazlığı var deyip ortalarda geziyor, makamını kullanıyor. Bakalım nereye kadar makamını kullanacak?" diye konuştu.

"ONUN YERİNDE SİMİTÇİ, KÖFTECİ OLSAYDI HAPSE ATILIRDI"

Kadirov, “Şirin Ünal’ın yerine sıradan bir vatandaş olsaydı, köfteci, simitçi olsaydı onu hapse atmışlardı. Sağolsun başta Reis olmak üzere, Şirin Ünal’la fotoğraflar çektiriyor, camiilerde geziyor" diyerek yaşananlara itiraz etti.