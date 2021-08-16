Nagehan Alçı, Prof. Ceyhan'ı hedefine oturttu: Artık yeter

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:16

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a eleştirilerde bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Ceyhan’ın CDC, DSÖ, ECDC kurumlarına ilişkin görüşlerine ilişkin“İsminin önünde profesör yazan bir tıp insanı Dünya Sağlık Örgütü ve bilimum uluslararası sağlık otoritesini karalıyor…” değerlendirmesinde bulundu. Alçı, "Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?" diye sordu.

Pandeminin başından bu yana okulların kapatılmaması gerektiği görüşünü savunan Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın HaberTürk TV’de katıldığı Hülya Hökenek’in programındaki bazı açıklamalarına tepki gösterdi.

“Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dr. Tomris Cesuroğlu’nun CDC, DSÖ, ECDC gibi kurumlara atıf yaparak okulların açık kalması gerektiğini anlatan sözlerini çürütmek için bu kurumları itibarsızlaştırmaya girişti!” diyen Alçı, “İsminin önünde profesör yazan bir tıp insanı Dünya Sağlık Örgütü ve bilimum uluslararası sağlık otoritesini karalıyor… Böyle bir şey olabilir mi sevgili okurlar? Maalesef bunu ilk kez de yapmıyor Mehmet Ceyhan! Pandeminin başından beri istatistiğe dayanan bir veri sunmadan, sadece yakın çevresinden, ABD’de yaşayan çocukları ve torunlarından, yakın arkadaşlarından, kendi hastalarından örnekler vererek ısrarla okulları açtırmamak için elinden geleni yapıyor” diye yazdı.

"GARİP BİR DOKUNULMAZLIK ZIRHI"

Prof. Ceyhan’ın 'garip bir dokunulmazlık zırhı' olduğunu ifade eden Alçı, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Tıp doktoru kaynaklarıma söylediklerinin evrensel gerçeklerle uyuşmadığını, neden tıp dünyasından güçlü bir karşı ses çıkmadığını soruyorum, ‘Haklısınız, birçok Hoca bunun farkında ama kimse Mehmet Ceyhan’ı karşısına almak istemiyor" diyorlar.

1.5 yıldır pompalanan bu korku, yaratılan bu efsane çocuklarımızı mahvetti. Artık birinin kral çıplak demesinin vakti geldi de geçiyor!”

“Komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?”

Alçı, Prof. Ceyhan’a yönelik şu soruları yöneltti:

Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?

Aşı karşıtları bilimsel tezlere karşı çıkıyor ve kendilerini haklı çıkarmak için aşılar hakkında şehir efsaneleri üretiyorlar. Sizin 'Dünya Sağlık Örgütü Sudan’da çocuklar okula gidip yemek yiyebilsin diye pandemide okulları kapatmayın diyor' iddianızın aşı düşmanı lobilerin hurafelerinden ne farkı var?

1,5 yıldır CDC, ECDC, DSÖ, Amerikan Pediatri Derneği, İnternational Pediatric Association (IPA), UNİCEF, UNESCO aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Hepsi okulların, özellikle ve mutlaka da ilkokulların toplumda diğer her yer kapanana kadar açık tutulması gerektiğini üzerine basa basa vurguluyorlar. Hepsi görüş birliği içinde. Yalnızca maskenin kaç yaşa takılacağı gibi konularda küçük ayrışmalar yaşıyorlar… Siz bu kurumların okulların açık tutulmasını, aslında çok sakıncalı olduğu halde, Sudan’da yemek bulamayan çocuklar yemek yesin diye salık verdiğini mi iddia ediyorsunuz?