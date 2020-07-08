Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Sorusu merak edilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başladığını duyurdu.
Yeni tip koronavirüsle (Çovid-19) mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.
Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.
İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara yarın, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.
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