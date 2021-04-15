Naklen yayın ihalesinde Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti
Galatasaray Başkanı Cengiz'in yayın havuzundan çıkmayı teklif etmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni ihalesine girdi.
Naklen yayın ihale komisyonu gündeme damgasını vurdu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yayın havuzundan çıkmayı teklif etmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni ihalenin mimarlarından olma yolunda adım attı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni yayın ihalesi için komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı.
İHALE KOMİSYONU ÜYELERİ AÇIKLANDI
TFF, yeni yayın ihalesi için oluşturulan komisyonda kimlerin yer alacağını bugün açıkladı. Buna göre komisyonda TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı, diğer başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yer aldı.
PİYASA ARAŞTIRMASI YAPACAKLAR
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun mevcut maddi sorunlarına çözüm olacak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle Kulüpler Birliği Vakfı'yla birlikte oluşturulan komisyon ile mevcut durumun değerlendirilmesi, piyasa araştırmaları yapılması, şartnamenin hazırlanması ve ihalenin şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor" denildi.
Kaynak: Ajansspor
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