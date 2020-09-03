Naklen yayın krizi alevlendi

03 Eylül 2020 Perşembe, 12:18

Katarlı yayıncı beIN Sports ile kulüpler arasında süren kriz giderek derinleşiyor. Daha önce dolar kurunun sabitlenmesi üzerinden çıkan tartışma ödemelerin zamanında yapılmaması ile daha da alevlendi.

Kulüpler ile yayıncı kuruluş arasındaki kavga dinmek bilmiyor. Dolar kuru üzerinden çatlamaya başlayan ilişki ödemelerin zamanında yapılmaması ile derinleşti. Yeni sezon için 500 milyon dolar ödemesi gereken yayıncı kuruluşun yalnızca 220 milyon dolar ödediği ve bu durum üzerine kulüpler birliği başkanı Mehmet Serpil’in yayıncı kuruluşa ihtar çektiği iddia edildi. Kulüpler Nihat Özdemir ve TFF'yi yayın parası konusunda beIN Sports'u kayırmakla suçluyor.