Nakliyat İş Sendikası: Atılan işçiler geri alınsın

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Sendikadan verilen bilgiye göre, DİSK’e bağlı Nakliyat İş, Muğla Milas’ta Kömürcüoğlu Grubun işletmelerinden Çınartaş Endüstri’de örgütlenerek yetki için bakanlığa başvurdu. Ayrıca, çalışma koşullarının yasalara uygun olarak gerekli önlemlerin alınmasını, düzenlemelerin yapılması talep edildi.

Bunu üzerine işveren “çalışırsanız bu koşullarda çalışırsınız, çalışmazsanız da siz bilirsiniz” diyerek 10 sendika üyesini, işçi çıkarma yasağına karşın işten attılar. Sendikalı işçiler de işe iade için eyleme başladı.

İşverenin hak tanımaz tutumunu protesto etmek için direnişin 17. gününde kitlesel basın açıklaması yaptıklarını belirten Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “İşten çıkarmaların yasaklandığı bu dönemde üyelerin hukuksuz bir şekilde tazminatsız çıkarıldığını, burada yapılan haksızlığa karşı sendika olarak mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini” söyledi.

Küçükosmanoğlu, işverenlerin salgını fırsata çevirerek işçileri mağdur ettiklerini, siyasi iktidarın çıkardığı bütün destek paketlerinin de işverenleri koruyan paketler olduğunu da dile getirdi.

Basın açıklamasına 660 gündür direnişe devam eden Muğla Tüvtürk İşçileri, Genelİş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, İzmir Genel-İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, İPSD İzmir Şube Başkanı Nesibe Gencer, CHP Milas Gençlik Kolları Başkanı Hilmi Can Tunca, CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, Halkın Kurtuluş Partisi MYK üyesi Yusuf Gencer, Eğitim Sen Milas Temsilcileri de destek verdi.

ÜCRETLERİNİ ALAMAYAN EMEKÇİLER İŞ BIRAKTI

İstanbul Bağcılar’da kurulu Çiftçiler Ayakkabı’da salgın sürecinde ücretli izine çıkarılan ancak verilen sözlere rağmen ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı. İşçiler, salgın sürecinde firma yönetiminin “Sizleri mağdur etmeyeceğiz, maaşlarınızı vereceğiz” diyerek kendilerini izne çıkardıklarını anlattı.

Fabrikanın 1 Haziran’da açılmasıyla işyerlerine gelen işçiler, mayıs ayı ücretlerinin ödenmeyeceğini öğrenince duruma tepki gösterdi. İşçiler iş bırakarak fabrikanın dışına çıktı. Evrensel’e bilgi veren işçiler, “Makineleri durdurduk. Bunun üzerine herkesi eve gönderdiler. Pazartesi gününe kadar işbaşı yapılmayacak” dedi.

Firma yönetiminin salgın sürecinde “Herkesin ücreti ödenecek” sözü verdiğini belirten işçiler, yönetime “Sözünüzü tutun” çağrısı yaptı. İşçiler iş bıraktığı sırada çok sayıda polis de fabrika önüne geldi.

DGD-SEN’DEN LOJİSTİK İŞÇİLERİ İÇİN İKİ EYLEM

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen), Barsan Lojistik firmasının korona hastası bir işçiyi işten attığı gerekçesiyle dün Barsan Genel Müdürlük önünde eylem yaptı. Barsan Lojistik’in Tuzla Orhanlı’da bulunan deposunda çalışan işçilere koronavirüsün bulaştığının da anımsatıldığı eylemde, “Kısa Çalışma Ödeneği alıp, işçileri pozitifken bile zorla işe getiriyorlar” denildi.

Yıllık izinlerini kullanan işçilerin dahi korona sürecinde işe çağrıldıklarının altı çizilen açıklamada, “Bir de bunun üzerine işten çıkarmalar yapıldı. Sendikalı işçiyi işten atmak suç. Suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verildi. İşletme ile görüşme talebinde bulunan sendika temsilcileri, yöneticilerin yaklaşık yarım saat bekletmesinden sonra dönüş yapılmadı. Sonrasındaysa herhangi bir görüşme olmayacağı bildirildi. Öte yandan aynı sendika, Arvato Lojistik depolarında 30 işçinin sendikal faaliyet nedeniyle tazminatsız bir şekilde işten atılmasına tepki göstermek için de dün Arvato Genel Müdürlük önündeydi. Sendika, “İşten atılan arkadaşlarımıza yönelik net bir cevap verilmedi” dedi.