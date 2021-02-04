Nakliyat İş, Yemek Sepeti’ne boykot hazırlığında
Nakliyat-İş üyesi işçiler, Yemek Sepeti yöneticilerinin türlü oyunlarla, haksız hukuksuz bir biçimde yaptıkları işçi ve sendika düşmanlığını protesto etti.
Şirketin genel merkezi önünde yapılan eylemde, Yemek Sepeti işvereninin yapmış olduğu usulsüz iş kolu değişikliği kınandı.
Eylem Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptığı açıklamada sendikanın 2 aydan beri yürüttüğü örgütlenme seferberliği ile Yemek Sepeti işletmesinde yasal çoğunluk aşamasına çok yakın olduğunu belirterek bakanlığa yetki başvurusuna hazır olduklarının altını çizdi.
Bu aşamada işverenin, hile, muvazaa ve resmi evrakta sahtecilik yaparak Bakanlık kayıtlarında taşıma işkolundaki işçilerin tamamına yakınına hukuksuz ve keyfi olarak iş yeri ve işkolu değişikliği yaptığını söyleyen Küçükosmanoğlu, bunun sonucu 2 bin civarında sendikasız üyesinin üyeliğinin düştüğünü belirtti.
Yemek sepeti işverenin yaptığı usulsüz ve haksız engellemeler karşısında gelecek günlerde diğer sendikaların ve halk örgütlerinin de destek vereceği bir boykot planı hazırladıklarını söyleyen Küçükosmanoğlu, mücadelenin Yemek Sepeti İşyerine sendika girene kadar ve Yemek Sepeti işçilerinin sendikalı olana kadar süreceğinin altını çizdi.
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