Namiq Alasgarov, Bursaspor'da
Geçen sezon Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile 30 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, sezonu 19 gol ve 4 asist ile tamamladı.
Bursaspor Kulübü, Namiq Alasgarov'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycanlı oyuncunun, Bursaspor'da başarılı bir kariyer geçirmesi dileğinde bulunuldu. Kariyeri boyunca 195 maçta forma giyen orta alan oyuncusu, 40 gol ve 17 asistiyle dikkat çekti. Geçen sezon Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile 30 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, sezonu 19 gol ve 4 asist ile tamamladı.
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