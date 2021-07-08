Naomi Osaka: “Daha fazla empati istiyorum”
Yaşadığı psikolojik sorunlar sebebiyle Fransa Açık’tan çekilen Naomi Osaka, “Basın toplantılarına tekrar katıldığımda biraz daha mahremiyet ve empati istiyorum” dedi.
Kadınlarda dünya 2 numarası olan Naomi Osaka, TIME dergisinin olimpiyat için hazırlanan özel sayısına açıklamalarda bulundu.
Basın toplantılarında oyuncuların aynı sorulara birçok kez maruz kaldığını ve kaybedilen maçlarda oyuncuların basın toplantısına katılmasın zorlanmasını eleştiren Osaka, Fransa Açık’ta basın toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.
Japon tenisçi, Fransa Açık'ta ilk turun ardından turnuvanın organizatörlerini protesto ederek çekilme kararı almıştı.
“DÜNYA BÖLÜNMÜŞ DURUMDA”
2018’de ABD Açık’ta kazandığı ilk grand slam şampiyonluğunun ardından bu yana psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen Osaka, “Pandemide maske takmak ya da ırkçılığı protesto etmek için diz çökmek protesto ediliyor. Dünya bölünmüş durumda. Fransa Açık’ta basın toplantılarına katılmama kararı aldığımda sonuçlarına hazırlıklı olmalıydım.
Turnuva organizatörleri ve medyanın bana inanması için sorunlarımı açıklamam konusunda büyük bir baskı altındaydım. Bir daha böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum.
Bu yüzden basın toplantılarına tekrar katıldığımda mahremiyet ve empati istiyorum. İnsanların, psikolojik olarak iyi olmadığınızda bunun bir sorun olmadığını ve bu konu hakkında konuşmanın normal olduğunu anlamasını bekliyorum."
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