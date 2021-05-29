Napoli'de Luciano Spaletti dönemi
Napoli, takımın başına Luciano Spaletti'nin getirildiğini açıkladı.
Napoli'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Gennaro Gattuso'nun yerine Luciano Spaletti'nin getirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Luciano Spaletti'nin 1 Temmuz itibariyle Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldin Luciano, birlikte harika bir iş çıkartacağız."
İTALYA'DA 7. TAKIM
Son olarak Inter'de çalışan Luciano Spaletti daha önce Roma, Udinese, Ancona, Sampdoria ve Empoli'yi çalıştırmıştı. İtalyan teknik adam ayrıca, Zenit'te de görev almıştı.
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