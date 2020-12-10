Nar Çiçekleri’nde online eğitim dönemi
İzmir'de Narlıdere Belediyesi’ne bağlı Nar Çiçekleri Anaokulu, pandemi nedeniyle kapanmasının ardından ‘online’ eğitime geçti. Haftanın 3 günü, uzman öğretmenlerin gözetiminde gerçekleşen eğitimler velilerin de memnuniyetini kazandı. Başkan Ali Engin “Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemli” dedi.
Nar Çiçekleri Anaokulu’nun uzman öğretmenleri tarafından verilen eğitimler haftanın 3 günü online, geri kalan günlerde de evde eğitim etkinlikleri olarak devam ediyor. Ana Dil Sanat Etkinliği, İlk Okula Hazırlık Çalışmaları, Hikaye ve Drama Saatleri hem çocukların hem de velilerin yüzünü güldürdü. Eğitimlerin, pandemi süreci boyunca devam edeceği belirtildi.
“EĞİTİM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde çocuklarımızın eğitimini göz ardı edemeyiz. Uzman eğitici kadromuzla, online olarak çalışmalara devam ediyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem