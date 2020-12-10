Nar Çiçekleri’nde online eğitim dönemi

İzmir'de Narlıdere Belediyesi’ne bağlı Nar Çiçekleri Anaokulu, pandemi nedeniyle kapanmasının ardından ‘online’ eğitime geçti. Haftanın 3 günü, uzman öğretmenlerin gözetiminde gerçekleşen eğitimler velilerin de memnuniyetini kazandı. Başkan Ali Engin “Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemli” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
10 Aralık 2020 Perşembe, 12:01
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Nar Çiçekleri Anaokulu’nun uzman öğretmenleri tarafından verilen eğitimler haftanın 3 günü online,  geri kalan günlerde de evde eğitim etkinlikleri olarak devam ediyor. Ana Dil Sanat Etkinliği, İlk Okula Hazırlık Çalışmaları, Hikaye ve Drama Saatleri hem çocukların hem de velilerin yüzünü güldürdü. Eğitimlerin, pandemi süreci boyunca devam edeceği belirtildi.  

 “EĞİTİM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde çocuklarımızın eğitimini göz ardı edemeyiz. Uzman eğitici kadromuzla, online olarak çalışmalara devam ediyoruz” dedi.


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