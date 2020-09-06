Narkozun etkisindeki Sivassporlu Esra'dan gülümseten 'Rıza Çalımbay' cevabı

06 Eylül 2020 Pazar, 17:28

Sivas'ta yaşayan Hatice Esra Boyraz'a (18), geçirdiği ameliyat sonrası annesi, "Seni kim ameliyat etti?" diye sordu. Sivasspor taraftarı genç kızın, narkozun etkisiyle "Rıza Çalımbay" cevabını verdiği video, izleyenleri gülümsetti.

Aydoğan Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Hatice Esra Boyraz, daha küçük yaşlarında Sivasspor taraftarı oldu. Babası Ebubekir Boyraz sayesinde Sivasspor'a gönül veren genç kız, maçlarını da yakından takip etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 hafta önce kist ameliyatı olan Hatice Esra Boyraz'a, uyandığında annesi Fatma Boyraz, "Seni kim ameliyat etti?" sorusunu yöneltti. Narkozun etkisindeki genç kız ise Sivasspor teknik direktörü olan Rıza Çalımbay'ın adını verdi. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan bu anlar, izleyenleri gülümsetti.