NASA 26 Ekim'de Ay hakkında yeni bir keşif açıklayacak
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyurdu.
NASA astronotu Kate Rubins, kendisi ve diğer mürettebat arkadaşları Uluslararası Uzay İstasyonu'na Soyuz fırlatışına hazırlanırken | NASA
NASA'dan yapılan açıklamada, 2,7 metre aynalı teleskop taşıyan "Boeing 747SP" tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin keşfinin "ajansın Ay hakkında daha fazla şey öğrenme çabalarına katkıda bulunacağı" ifade edildi.
Açıklamada, "Ay'ın ilmini anlamak, iç Güneş Sistemi'nin geniş tarihinde parçaları bir araya getirmeye de yardımcı olabilir" ifadesine yer verildi.
Ay'a ilişkin yeni keşfin 26 Ekim Pazartesi günü telekonferansla açıklanacağı belirtildi.
NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.
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