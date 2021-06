NASA, 30 yıl aradan sonra Venüs'e gideceğini açıkladı

NASA, yaklaşık 30 yıl sonra Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'e yeniden gideceğini duyurdu.

İki ayrı insansız görevle 38 milyon uzaklıktaki gezegen ziyaret edilecek. NASA, DAVINCI+ ve VERITAS adını verdiği iki göreve 1 milyar dolar kaynak ayırdı. İki projenin de bütçersi 500'er milyon dolar olacak.

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8