Bilim insanları Venüs'ün sırlarını çözdü
Bilim insanları en yakın komşumuz Venüs'ün bazı temel gizemlerini nihayet cevaplayabildi.
Görsel: Galileo uzay aracı tarafından çekilen bu fotoğrafta Venüs gezegeni görülmektedir / Şubat 1990 - NASA
Yeni araştırma, bir günün ne kadar sürdüğü de dahil olmak üzere gezegen hakkındaki temel olguların belirlenmesini sağladı.
Venüs'le ilgili en temel soruların çoğunda olduğu gibi, bu büyük ölçüde gizemli kaldı. Ancak şimdi bilim insanları gezegenin tam bir tur atmasının ne kadar sürdüğünü, ne kadar eğimli olduğunu ve çekirdeğinin ne kadar büyük olduğunu belirlediklerini söylüyor.
Araştırmayı yürüten UCLA Dünya, gezegen ve uzay bilimleri profesörü Jean-Luc Margot "Venüs bizim kardeş gezegenimiz ama yine de bu temel özellikler bilinmiyor" dedi.
Araştırmacılar her günün ortalama olarak 243.0226 Dünya günü veya kendi yıllarımızın kabaca üçte ikisi kadar sürdüğünü belirledi.
Ayrıca, Venüs'ün bir tarafa 2,6392 derece eğimli olduğunu buldular. Bu da gezegenin, Dünya'mızın 23 derecelik eğimine kıyasla hayli düz durduğu anlamına geliyor.
7 Şubat 1974'te NASA'nın Mariner 10 uzay aracı Venüs'ten uzaklaşırken / NASA
Bu ölçümlerle araştırmacılar ayrıca çekirdeğe dair bir ölçüye de ulaşabildi. Çekirdeği yaklaşık 3 bin 500 kilometre genişliğinde -kabaca bizimkiyle aynı- fakat araştırmacılar bunun sıvı mı yoksa katı mı olduğunu kesin olarak söyleyemiyor.
Bulgular komşumuza ışık tutmaya yardımcı olmanın yanı sıra yüzeye yapılacak herhangi bir yolculuk için pratik olarak faydalı olacak çünkü gezegenin nasıl hareket ettiğine dair kesin bilgi olmadan mühendisler herhangi bir inişi tam olarak tespit etmekte zorlanacaktır. Profesör Margot, "Bu muhtemelen önceki tahminlerin neden birbiriyle uyuşmadığını açıklıyor" dedi.
Araştırmada bilim insanları 15 yıl boyunca Venüs yüzeyinden radar sinyalleri sektirdi. Yeni bulgular Nature Astronomy adlı akademik dergide yayımlandı.
Araştırmacılar 2006 ve 2010 yılları arasında Kaliforniya'daki bir çölde bulunan antenden Venüs'e 21 defa radyo dalgaları yansıttı. Daha sonra bu dalgaların yüzeyden nasıl sekip Dünya'ya geri döndüklerini inceleyip, bunları gezegenin nasıl hareket ettiğini anlamak için kullandılar.
Margot "Venüs'ü dev bir disko topu olarak kullanıyoruz" dedi. Radyo anteni bir el feneri, gezegenin yüzeyiyse milyonlarca minik reflektör gibi işliyor.
"Venüs'ü son derece güçlü bir el feneriyle aydınlatıyoruz, tipik el fenerinizden yaklaşık 100 bin kat daha parlak. Ve disko topundaki yansımaları takip edersek, dönme [durumu] hakkında özellikleri çıkarabiliriz."
Kaynak: Independent Türkçe
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