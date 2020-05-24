NASA 8 ay boyunca karantinaya girecek gönüllüler arıyor
İlk insanlı Mars yolculuğu için çalışmalarını sürdüren NASA, 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte gezegenimizin dört bir yanında milyonlarca insan karantina ve izole yaşam tarzını deneyimlemek zorunda kaldı. Neredeyse her ülkede ortaya çıkan ‘yeni normal’ sonrası NASA da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.
Fox News’ta yer alan habere göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor. NASA bu kapsamda seçilecek kişilerin Rusya’da bir tesiste 8 ay geçireceğini açıkladı. Resmi sitede bulunan başvuru şartları arasında 30 - 55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor. NASA’dan yapılan resmi duyuruya göre uzay ajansı bu proje kapsamında NASA seyahatinin insanlar üzerindeki etkilerini saptamayı planlıyor. NASA’nın karantina projesi kapsamında seçilecek kişiler bunun için maaş da alacaklar. Ancak projede yer alacak kişilere ödenecek maaşlar henüz açıklanmadı.
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