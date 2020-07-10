NASA, Ay ve Mars'ı, Dünya'dan gelebilecek mikroplardan korunmak için önlemler aldı
İnsanların uzayda yolculuk kabiliyeti her geçen gün gelişmeye devam ediyor. NASA, Ay ve Mars'ı, Dünya'dan gelebilecek mikroplardan korunmak için yeni önlemler belirledi.
Görsel: Reuters
Ajans bugün, Ay ile Mars’a çift yönlü yapılacak insanlı ve robotik görevlere yönelik yeni gereksinimlerin detaylandırıldığı iki tane NASA Ara Yönergeleri (NAY) yayınladı. Bu yönergeler, söz konusu gezegenlerin Dünya kaynaklı olabilecek ve nihayetinde bilimsel araştırmalarda girişim yapabilecek muhtemel biyolojik bulaşmalardan korunması amacıyla çıkarıldı. Aynı zamanda, herhangi bir muhtemel maddenin Mars’tan Dünya’ya getirilmesi de önlenmek isteniyor.
Yeni duyurulan NAY’lardan biri de, gelecekte Ay’a gerçekleştirilecek görevlerde ileri biyolojik bulaşmayla ilgili muhtemel sorunu ele alıyor. İkinci NAY ise Mars ile ilgili ve hem ileri, hem de geri bulaşmayı kapsıyor.
NASA yetkililerinin söylediğine göre bu NAY’lar, üç belirli bilim topluluğunun çıkarlarına göre oluşturuldu. Bu topluluklar; bilim topluluğu, insan keşif topluluğu ve ticari topluluk.
Kaynak: popsci.com.tr
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