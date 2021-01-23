NASA, Biden’a 3,9 milyar yıllık ‘Ay taşı’ ödünç verdi

23 Ocak 2021 Cumartesi, 14:32

ABD başkanı seçilen Joe Biden, görevi Trump’tan devir almasının ardından Oval Ofis’te birtakım değişikliklere gitti.

Biden yönetiminin isteği üzerine, NASA’nın Houston’daki merkezinden ‘Ay taşı’ ödünç verdi. Söz konusu ay taşı 20 Ocak günü Oval Ofis’te sergilendi. Ödünç verilen Ay taşının 3,9 milyar yaşında olduğu ve yaklaşık 1,111 mil çapa sahip olduğu belirtildi.

Ay taşı 1977 yılında, Apollo 17 ekibi tarafından getirilmişti. Bu ekip aynı zamanda, ayda yürüyen son insanlar olma özelliğini de taşıyor.

Kaynak: Chron/ Verietyinfo