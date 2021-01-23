NASA, Biden’a 3,9 milyar yıllık ‘Ay taşı’ ödünç verdi

Donald Trump’ın Joe Biden’a görevi devretmesinin ardından Oval Ofis’te değişiklikler sürüyor. ABD Başkanı Biden’ın isteği üzerine NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), 332 gram ağırlığında Ay taşı ödünç verdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2021 Cumartesi, 14:32
NASA, Biden’a 3,9 milyar yıllık ‘Ay taşı’ ödünç verdi
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ABD başkanı seçilen Joe Biden, görevi Trump’tan devir almasının ardından Oval Ofis’te birtakım değişikliklere gitti.

Biden yönetiminin isteği üzerine, NASA’nın Houston’daki merkezinden ‘Ay taşı’ ödünç verdi. Söz konusu ay taşı 20 Ocak günü Oval Ofis’te sergilendi. Ödünç verilen Ay taşının 3,9 milyar yaşında olduğu ve yaklaşık 1,111 mil çapa sahip olduğu belirtildi.

Ay taşı 1977 yılında, Apollo 17 ekibi tarafından getirilmişti. Bu ekip aynı zamanda, ayda yürüyen son insanlar olma özelliğini de taşıyor.

Kaynak: Chron/ Verietyinfo


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