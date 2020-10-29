NASA, derin uzaydan elde ettiği korkutucu seslerden oynatma listesi yayımladı
NASA, Cadılar Bayramı'nın 'korku' temasına uyum sağlamak için derin uzaydan elde ettiği ses ve veriler ile bir oynatma listesi oluşturdu.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim Cumartesi günü çeşitli etkinliklere konu olacak Cadılar Bayramı için bir oynatma listesi yayımladı.
NASA’nın oynatma listesinde derin uzayın korkutucu sesleri yer alıyor.
Chandra X-ray Gözlemevi'nden Mars’taki keşif aracı InSight’a kadar farklı uzay aracı ve ekipmanlarından elde ettiği veriler ile oluşturduğu oynatma listesi, kimi zaman direkt olarak kaydedilmiş sesleri, kimi zaman ise verilerin sese dönüştürülmüş halini sunuyor.
SoundCloud ses ve müzik arşivinde yayımlanan oynatma listesi, 14 farklı ‘parçadan’ oluşuyor. Oynatma listesi incelendiğinde hangi sesin hangi uzay aracı ya da ekipmanı tarafından, nereden elde edildiği öğrenilebiliyor.
"PSST… onu kimse duydu mu?" şeklinde bir tweet atan NASA, sonrasında bu tweet'e yanıt olarak paylaştığı diğer tweet'inde şunları söyledi:
"Korkutmak istemedik. Yeni SoundCloud oynatma listemiz muhteşem evrenimizin gıcırdamasını ve uğultularını bir araya getiriyor ve hepsini sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu NASA Cadılar Bayramı’nda uzayın derinliklerine giriş yapın."
We didn't mean to frighten. It's just that our new @SoundCloud playlist captures all the creaks and howls of our amazing universe and we want to share it all with you! This #NASAHalloween, enter the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN— NASA (@NASA) October 28, 2020
Kaynak: Webtekno
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