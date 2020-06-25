NASA, Güneş'in 10 yıl boyunca çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi
NASA, Güneş'in 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in 10 yıl boyunca çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi.
NTV’nin aktardığına göre, Güneş'i gözlemleyen NASA misyonu Solar Dynamics Observatory (SDO), 10 yıl boyunca topladığı 425 milyon görseli bir araya getirip yüksek çözünürlüklü video olarak kamuoyu ile paylaştı.
NASA'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada 10 yıl boyunca Güneş'ten toplanan verilerin 20 milyon gigabayt olduğu belirtildi.
SDO'dan verilen bilgiye göre, videodaki her 0.75 saniyede bir Güneş'in görüntüsü yer alıyor.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı... Koyverdin gittun bizi...
- Mavi balina balıkçıları korkuttu! İşte o anlar
- Sinan Oğan canlı yayında sordu, AKP'li Tosun dondu kaldı
- Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı!
- Motosikletli magandalar dans edip birbirine tekme attı
- Çorlu Tren Katliamı davası başladı
- Çorlu Tren Katliamı Davası: Beyanlar dinleniyor
- Gençlerin '90 bin liralık' hayal kırıklığı
- Terkoğlu: Kaldığımız yerden devam edeceğiz
- Somonun kilosu 20 liraya düştü! İşte balık fiyatları