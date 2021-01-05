NASA iklim değişikliğini fotoğrafladı
NASA, 500'den fazla uydudan çekilmiş fotoğraflarla küresel iklim değişikliğini gözler önüne serdi. Bazı görüntüler insan faaliyetlerinin ve gelişiminin etkisini açıkça gösteriyor.
Onlarca yıl arayla yapılan öncesi ve sonrası fotoğraf çekimleri toplamda 500’den fazla görüntüden oluşan bir koleksiyon yarattı. Böylece NASA Dünya’daki iklim değişikliğinin gerçekliğinin daha iyi anlaşılması için fotoğraflarla bu durumu tespit etti.
Uzaydan çekilen ve ‘Değişim Görüntüleri’ olarak adlandırılan fotoğraflar, iklim değişikliği, kentleşme, sel ve yangınlarla ilgili gelinen noktayı çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Yeni Zelanda’da buzulların küçülmesi, Sahra Çölü’nde kar, Kanada’da eriyen buz ve koronavirüsü kısıtlamaları nedeniyle Çin’in Wuhan kentinde seyahatlerin azaltılması görülebiliyor.
Pakistan’da yaşana sel felaketinin öncesi
Pakistan’da yaşana sel felaketinin sonrası
Yüksek çözünürlükteki halleri NASA’nın internet sitesinde görülebilen fotoğraflar; İzlanda’daki Ok Buzulu’nun tamamen eridiğini, Arjantin’i yakan orman yangınlarını ve Pakistan’da muson selini gösteriyor. Görüntülerin yarısı doğal afet, yangın, sel vb olay gerçekleşmeden önce çekilmiş. Diğer yarısı ise olaydan sonra aynı yerin durumunu gösteriyor.
1984 ve 2020’de fotoğraflanan Arktik deniz buzunun görüntüleri, donmuş bölgedeki gözle görülür değişikliği resmen gösteriyor. 36 yıldaki değişimin ne kadar ciddi olduğu ortada…
42 YILDIR GÖRÜLEN EN DÜŞÜK BUZ KAPSAMI
Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi (NSIDC) araştırmacıları, 2020’nin 42 yıllık uydu kayıtları tarihindeki en düşük ikinci Kuzey Kutup deniz buzunu gördüğünü açıkladı. NSIDC Direktörü Mark Serreze, Eylül 2020’de rakamlar açıklandığında, “Bu çifte bir felaket” dedi.
Batı Antarktika, 2 Aralık 2001
Batı Antarktika, 28 Aralık 2019
NASA bilim adamı Joey Comiso, "Bu düşüşü gözlemlediğimiz hızda, Kuzey Kutbu’ndaki yaz deniz buzunun bu yüzyılda tamamen yok olması ihtimali çok muhtemeldir" dedi.
Kaynak: Sözcü
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