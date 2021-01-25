NASA 'Kaos Tanrısı' Apofis'e araç göndermeye hazırlanıyor
Bennu'ya inen aracın yeni hedefi netlik kazanmaya başladı. NASA, uzay aracını 'Kaos Tanrısı' olarak da anılan Apofis'e göndermeye hazırlanıyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), asteroit fatihi olarak da anılan OSIRIS-REx'e uzayda yeni bir hedef belirleme çalışmalarını sürdürüyor.
ABD basınında yer alan haberlerde, uzay aracı için şu anda en büyük adayın 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan Apofis olduğu belirtiliyor.
NASA, yaşamın kaynağını bulmak için 2016 yılında OSIRIS-Rex adlı uzay aracını fırlatmıştı. Yaklaşık 2 yıl sürecek yolculuğun ardından araç 2018'de asteroide ulaşmış ve yüzeyden en az 60 gram numune toplamıştı.
Yapılan incelemede göktaşının içinin tabiri caizse boş olduğu ortaya çıkmış, toplanan örneklerin beklenenden çok daha yumuşak olması ve aracın üzerinde bulunduğu yüzeyin çökmeye başlaması bu iddiayı güçlendirmişti.
NTV'nin haberine göre, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü'nde görev yapan Profesör Daniel Scheers, "Asteroidin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı
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